Bancs "boudins blancs" à Lyon : "Je ne pense pas que c’est un sujet qui fera réagir longtemps" selon Fabien Bagnon

Des bancs blancs, très bas et sinueux, qui ont fait réagir sur les réseaux sociaux. Et plutôt négativement. Comparés à des boudins blancs voire à des crottes de chien, ils sont aussi critiqués pour leur hauteur très proche du sol et donc peu destinés aux personnes âgées.

Des critiques qui agacent les élus écologistes. A commencer par Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon chargé de la Voirie, qui avait trié sur le volet quelques médias locaux pour faire la promotion de cet aménagement.

"Je trouve ces bancs plutôt esthétiques", s'est-il félicité comme le relaye Tribune de Lyon, estimant que les critiques disparaîtront avec l'habitude : "Il y a un temps d’acclimatation à ces nouveaux aménagements. Je pense que c’est une phase nécessaire".

"Je ne pense pas que c’est un sujet qui fera réagir longtemps", a poursuivi Fabien Bagnon.

Pour l'élu écologiste, les bancs seront bientôt pris d'assaut, à l'instar de Tissage Urbain place Bellecour. "L’idée est d’améliorer le cadre de vie des habitants et la sécurité des piétons", conclut-il, refusant de donner le prix dépensé pour ces bancs appelés à être enlevés temporairement en septembre lors du défilé de la Biennale de la Danse.