Cécile Siméone agressée à Lyon : Fabien Bagnon appelle à l'identification et à la condamnation du cycliste

Et Fabien Bagnon espère que le cycliste qui a mis un coup de poing à Cécile Siméone "sera identifié et lourdement sanctionné". Il évoque une agression "inacceptable" et rappelle que "la cohabitation entre usagers de la voirie ne doit jamais conduire à la violence d'où qu'elle vienne".

Pour rappel, Cécile Siméone avait raconté ce week-end avoir été frappée par un cycliste vendredi à la fin de la montée Saint-Laurent, au croisement avec la montée de Choulans dans le 5e arrondissement de Lyon. La décoratrice d'intérieur aux 73 000 abonnés sur Instagram expliquait avoir doublé en voiture le sexagénaire chemin de Fontanières à La Mulatière puis avoir été rattrapée par ce dernier à un feu rouge et frappée alors qu'elle ouvrait sa fenêtre.

"Ce qui me rend malade, c'est que je veux porter plainte contre ce monsieur très lâche qui est parti avec son vélo électrique. Ils n'ont pas de plaque d'immatriculation ! (…) Je ne vais pas aller passer cinq heures dans un commissariat à faire chier les policiers avec ma photo de dos !", concluait-elle, incitant les élus écologistes de la Métropole à se rendre compte que le chamboulement du partage des voies pouvait entraîner ce genre de conflits parfois violents.