Cécile Siméone frappée par un cycliste près de Lyon : "On se tape dessus parce que les gens qui gèrent nos villes font mal les choses"

Et Lyon est logée à la même enseigne que les autres grandes villes qui tentent de rééquilibrer le partage de la route au profit des cyclistes et des piétons.

Dans une série de stories sur Instagram repérée par Lyon People, l'ancienne animatrice TV Cécile Siméone annonce avoir été agressée vendredi par un cycliste alors qu'elle circulait en voiture chemin de Fontanières à La Mulatière.

"Je dépasse un cycliste, je le vois s'agiter dans mon rétroviseur, il a du estimer que je suis passée trop près de lui, ce qui n'était absolument pas le cas", raconte-t-elle, précisant que le chemin "est sinueux et très étroit, on ne peut pas rouler vite".

"J'arrive au feu au bout du chemin. Ce monsieur me dépasse, se met devant ma voiture, pose son vélo sur mon pare-choc. J'ouvre ma fenêtre et je commence à lui dire 'Qu'est ce que vous faites'. Ce monsieur m'a frappée. J'ai pris un coup de poing dans l'oreille. Ce n'était pas un délinquant, pas un alcoolique. C'était un monsieur, type la soixantaine, sa sacoche pour aller travailler", poursuit la Lyonnaise reconvertie en décoratrice d'intérieur.

L'agression a eu lieu à la fin de la montée Saint-Laurent, au croisement avec la montée de Choulans dans le 5e arrondissement de Lyon.

"Quand j'en parle, ça me brasse encore", indique Cécile Siméone, qui a pu prendre une photo de son agresseur de dos, alors qu'il repartait. "Ce qui me rend malade, c'est que je veux porter plainte contre ce monsieur très lâche qui est parti avec son vélo électrique. Ils n'ont pas de plaque d'immatriculation ! (…) Je ne vais pas aller passer cinq heures dans un commissariat à faire chier les policiers avec ma photo de dos !", se désole-telle.

La native d'Oullins interpelle ensuite les écologistes : "Nos villes sont mal foutues. On entend des gens se hurler dessus. Faites des choses pour que ça n'arrive plus ! (…) On se tape dessus parce que les gens qui gèrent nos villes font mal les choses !".