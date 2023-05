Rencontre avec la décoratrice d'intérieur Cécile Siméone : "Être bien chez soi, ça fait du bien au moral"

Depuis plus de 20 ans, la lyonnaise Cécile Siméone figure sur le petit écran, endossant la double casquette d'animatrice télé et de comédienne. Si cette carrière médiatique l'avait naturellement amenée à s'installer à Paris, Cécile retourne en 2007, avec sa famille, vivre dans la capitale Gaules. Cinq ans plus tard, elle revient à ses premières amours et lance Simone Sisters, une ligne de décoration d'intérieure, qui ne cesse depuis d'évoluer et d'amener sa fondatrice dans multiples projets dont une collaboration avec la Maison Malfroy. Entretien.

Il y a maintenant 10 ans, vous avez crée votre ligne de décoration d'intérieur, Simone Sisters. Comment est né ce projet et comment a-t-il évolué jusqu'à aujourd'hui ?

Les teintes, les couleurs, les harmonies ont toujours fait parti de ma vie. Je sors d'ailleurs de l'école de dessin lyonnaise Émile Cohl. Quand je suis revenue vivre à Lyon, très naturellement, je me suis dirigée sur cette voie de la décoration d'intérieur. Avoir une boutique, c'était aussi important car, pour moi, c'était complémentaire et que c'est un peu mon laboratoire. Rapidement, on m'a proposé de... (Lire la suite sur Lyon Femmes)