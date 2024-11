Agression de Cécile Siméone à Lyon : Jean-Michel Aulas taille un costard aux écologistes

Pour rappel, l'ancienne animatrice TV lyonnaise dit avoir reçu un coup de poing de la part d'un cycliste qu'elle avait doublé en voiture entre le chemin de Fontanières à La Mulatière et la montée Saint-Laurent dans le 5e arrondissement.

Les faits font en tout cas réagir. Même Jean-Michel Aulas a décidé de s'en prendre à la Ville de Lyon sur les réseaux sociaux.

L'ancien président de l'OL, aujourd'hui membre influent de la FFF, estime que cet incident est "très symptomatique de ce qui se passe à Lyon en matière de sécurité, le manque d’analyse et de concertation dans les décisions liées à la circulation et la protection de nos commerçants et conducteurs de voitures démunis devant ces changements non régulés".

Les écologistes et Grégory Doucet sont rhabillés pour l'hiver. Un poil injuste pour le maire de Lyon puisque les changements opérés sur la voirie sont de la responsabilité de ses alliés de la Métropole.