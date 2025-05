Fabien Bagnon ou l’écologie punitive jusqu’à l’absurde

Prenez Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon en charge des Mobilités.

Il semble considérer que le vélo est la solution universelle, l'alpha et l'oméga du déplacement, y compris pour les personnes en situation de handicap.

Oui, vous avez bien lu.

Dans une récent post Facebook, Fabien Bagnon a laissé entendre que les personnes à mobilité réduite (PMR) pourraient, elles aussi, "faire un effort" en faveur du vélo ou des mobilités dites douces.

Comprenez : si vous ne pouvez pas pédaler, c’est que vous n’êtes pas encore assez vertueux.

L’idéologie avant la réalité.

Et tant pis si votre fauteuil roulant électrique ou votre véhicule adapté est votre seul lien avec la liberté. Le dogme n’accepte pas les exceptions.

Ce genre de propos laisse songeur.

À force de vouloir transformer la ville en paradis cyclable, Bagnon et ses amis de la ZTL (Zone à Trafic Limité) semblent prêts à faire de Lyon un enfer pour quiconque ne rentre pas dans leur moule en plastique recyclé. La ZTL, censée "apaiser" le centre-ville, prend de plus en plus l’allure d’un verrou autoritaire, où l’on ne tolère plus que les déplacements validés par la chapelle écologiste.

À ce rythme, on se demande si la prochaine étape ne sera pas purement et simplement l’interdiction des voitures, y compris pour les PMR. Le scénario n’a rien de fantasque : à force de créer des contraintes, de multiplier les zones interdites, d’empiler les restrictions, on prépare un monde où seuls les plus jeunes, les plus valides, et les plus dogmatiques auront droit de cité.

L’écologie, à l’origine pensée pour améliorer la vie, devient ici un instrument de tri social et sanitaire. Fabien Bagnon, en bon technocrate vert, ne voit que des masses à convertir, jamais des individus à accompagner. Et pendant qu’il rééduque les consciences à coups de pistes cyclables, les oubliés de son modèle, eux, restent sur le bas-côté.

Qu’on se le dise : l’écologie inclusive, ce n’est pas faire la leçon à ceux qui ne peuvent pas pédaler. C’est leur laisser une place. Et ça, à la Métropole, il serait temps de le comprendre.

Fabien, permet moi de te dire que tu pédales dans la semoule.

À force de pousser sur la pédale, Bagnon a perdu le sens de l’équilibre.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux