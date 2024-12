Ca coince pour le centre pour mineurs isolés à Ecully : Bruno Bernard fustige la "dérive populiste et xénophobe" de la droite

Le président de la Métropole de Lyon s'attaque aux élus de droite qui n'acceptent pas ses projets de centres pour mineurs isolés.

Et notamment Sébastien Michel, maire d'Ecully et potentiel candidat des Républicains pour les élections métropolitaines 2026. Ce dernier refuse de signer l'arrêté des travaux nécessaires dans l'ancienne école d'ingénieurs en face de Centrale pour le transformer en centre. "Non seulement il ne respecte pas ses responsabilités républicaines de maire, mais ce comportement illustre un glissement idéologique inquiétant", critique le président écologiste de la Métropole.

"Nous assistons à un glissement dangereux de la droite locale. Des élus LR reprennent ouvertement des éléments de langage issus de l’extrême droite. En parlant de "sécurité" ou de "délinquance" à propos de jeunes migrants vulnérables, ils s’alignent sur les discours xénophobes et stigmatisants du Rassemblement National", poursuit Bruno Bernard, qui risque de faire face au même blocage du côté de Décines-Charpieu avec Laurence Fautra, vent debout contre le projet de centre pour mineurs isolés derrière le lycée Charlie-Chaplin.