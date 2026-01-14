Benzema/Aulas : des années de complicité

Des tapes sur l’épaule, des sourires pour la photo, la story pour Instagram. Mais au final, tu tournes le dos, et ils ne sont déjà plus là.

Et puis, il y a les soutiens structurants, les soutiens solides comme un Nokia 1re génération, les soutiens profonds comme un trou sur la route pas comblé par la Métropole.

Un soutien qui dépasse toutes les politiques. Celui de Karim Benzema pour Jean-Michel Aulas fait partie de ceux-là.

Et clic clac, le racisme de classe de cette bourgeoisie de gauche est vite apparu, sautant sur un parallèle plus que douteux avec les élections américaines et une chanteuse de variétés qui a soutenu une candidate face à Donald Trump.

Le seul rapport entre ces deux élections, c’est qu’elles se situent chacune sur la planète Terre. Le reste n’est que spéculation pour se rassurer avant le couperet de la défaite.

L’effet "Taylor Swift", du nom de l’idole de ma fille, est complètement hors sujet.

Karim Benzema est un véritable gone grand lyonnais, un enfant de Bron, porté sa carrière entière par l’Olympique lyonnais et le rôle tutélaire de monsieur Aulas.

À une époque où Benzema était prometteur mais encore fragile, parfois contesté et fragilisé, mais toujours soutenu par monsieur Aulas. Il l’a protégé, accompagné.

Ce lien ne se décrète pas, il s’est construit dans la durée, dans l’épreuve, dans la loyauté.

Le soutien de Karim Benzema n’est donc pas un calcul, il ne vise aucune place, il parle avec son cœur, comme s’il voulait que chacun sache le grand homme qui a toujours été là pour lui.

Comparer ce soutien à celui de Taylor Swift dans une élection présidentielle américaine, c’est oublier, volontairement ou non, un paramètre pourtant décisif : la position du candidat soutenu.

Aux États-Unis, la star de la pop s’était engagée pour une candidate qui n’était pas donnée favorite, dans une élection nationale hypertrophiée, polarisée, écrasée par un corps électoral de plus de 160 millions de votants. Dans ce contexte, l’impact d’un soutien, aussi puissant soit-il symboliquement, se dissout mécaniquement dans la masse, la volatilité et la saturation médiatique.

À Lyon, nous sommes dans une toute autre configuration.

Karim Benzema soutient un candidat déjà largement en tête, crédité de 46 à 47% des intentions de vote, avec plus de vingt points d’avance sur son principal challenger. La seule question est de savoir s’il va gagner dès le premier tour.

C’est une élection municipale. Un corps électoral resserré, d’environ 270 000 inscrits, avec une participation qui sera nécessairement supérieure à la période Covid de 2020. Une géographie politique connue. Des équilibres politiques. Des reports de voix qui seront décisifs.

Dans ce cadre-là, le soutien de Benzema n’a pas pour fonction de "créer" une dynamique. Il vient la confirmer, voire l’amplifier.

C’est un phénomène parfaitement documenté en science politique (et oui, j’aime lire les politologues, sauf Renaud Payre), mais trop souvent ignoré dans le commentaire à chaud : l’effet d’entraînement fonctionne fréquemment davantage au bénéfice du favori que du challenger.

On ne prête qu’aux riches, dit l’adage. Les soutiens populaires et symboliques renforcent alors le sentiment d’inéluctabilité, ce climat diffus mais puissant qui nourrit le vote utile, parfois dès le premier tour.

On aime les vainqueurs.

Autrement dit, ce soutien ne relève ni de l’émotion pure ni du marketing politique. Il agit comme un signal. Un marqueur. Une balise.

Il explique avec ses mots, très simplement : Jean-Michel Aulas est aujourd’hui le point de rencontre naturel de tous ceux qui ne veulent ni la reconduction de la majorité sortante, ni la dispersion des voix vers les extrêmes.

C’est le fameux vote utile, qui va avoir lieu dès le premier tour, surtout avec la réforme du scrutin lyonnais, la fameuse loi PLM.

Parce qu’il est en tête.

Parce qu’il est crédible.

Parce qu’il est perçu comme le favori sérieux, stable et rassembleur.

Benzema ne choisit pas un camp au hasard. Il parle avec son cœur et sa passion.

Le reste – les comparaisons hâtives, les fantasmes avinés au vin bio, les délires sous quinoa café – fait sans doute sourire. Mais il passe à côté de l’essentiel.

À Lyon, quand Benzema parle, ce n’est pas un tweet. C’est un but qui tue le match.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux