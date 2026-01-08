Renaud Payre, l’Iznogoud de la Métropole qui ne sera jamais calife

Rien d'étonnant, la place est bonne, un budget qui se chiffre en milliard et un pouvoir supérieur à tout député ou sénateur.

Pourtant, souvenez-vous de 2020 : une campagne si discrète qu’on aurait pu la confondre avec un confinement… ah non, pardon, c’était le confinement.

Bruno Bernard n’a pas gagné une élection, il a eu le cul bordé de nouilles : le Covid, le vote climatique réflexe et l’absence totale de débat. Une victoire par défaut, une élection fantôme. Une campagne terne, sans souffle, sans vision, celui qui avait le plus de militants de moins de 30 ans en bonne santé gagnait. Et à ce jeu les cyclistes ont une sacrée condition.

À l’époque, son entourage stratégique n’était pas plus inspirant. Renaud Payre s’était surtout illustré par le montage d’un collectif au nom faussement impertinent : Mademoiselle Z. Un aréopage de grands bourgeois de gauche lyonnaise, dont la principale, pour ne pas dire l’unique, valeur politique tenait à leur capacité à être introduits dans les médias. Pas un projet, pas une ligne, pas une colonne vertébrale idéologique : un carnet d’adresses, quelques tribunes et beaucoup d’entre-soi.

L’addition du caviar et du quinoa

Six ans plus tard, Bruno Bernard remet une pièce dans la machine. Et comme toute machine écologiste bien huilée, elle repart exactement sur les mêmes bases : peu d’idées, peu d’élan, et bien sûr beaucoup d’autosatisfaction.

Les premières manœuvres sont à l’image du mandat : sans éclat, sans relief, sans proposition sérieuse. On recycle la vieille garde comme on ressort un mobilier fatigué : Michèle Picard, maire de Vénissieux, Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin. Le passé rassure quand on n’a rien de neuf à proposer.

Mais le clou du spectacle, la blague de fin de repas, c’est bien sûr le choix du directeur de campagne : Renaud Payre.

Renaud Payre, spécialiste des petits coups politiques. Pas ceux qui font gagner des élections - trop risqué - mais ceux qui permettent de s’assurer une place, un strapontin, une visibilité, histoire de donner l’illusion qu’on pèse encore. Renaud Payre, l’homme qui ne construit pas des victoires mais qui s’assure de garder les places avec indemnités.

Aujourd’hui, il a une mission quasi impossible : faire réélire les écologistes après six années de mandat ternes, contraignantes, punitives, ayant rendu la vie plus difficile aux grands métropolitains comme aux Lyonnais. Pour une telle opération, il aurait fallu l’Agence tous risques, une équipe rompue aux situations désespérées.

Mais non.

On a choisi l’agence qui ne prend aucun risque, celle qui s’assure surtout que, quoi qu’il arrive, quelqu’un retombera sur ses pieds. Renaud Payre, déjà préparé à six ans d’opposition confortablement rémunérée, avant de retourner donner des cours de politologie, expliquant à ses étudiants tout ce qu’il ne faut surtout pas faire pour gagner une élection.

Dans ce paysage politique atone, la concurrence peut dormir tranquille. Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli n’ont même pas besoin d’élever leur niveau. Inutile de travailler un projet, de muscler un discours ou de prendre des risques : tant que Bruno Bernard reste scotché à son taquet, au maximum de sa médiocrité technocratique et de sa suffisance idéologique, la barre est placée suffisamment bas pour que l’alternance se fasse sans effort.

Renaud Payre, l’Iznogoud de la métropole : toujours persuadé qu’il sera calife à la place du calife, mais condamné à rester l’éternel second rôle. Beaucoup de bruit, quelques coups médiatiques, et au final… jamais calife.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux