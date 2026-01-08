Renaud Payre, l’Iznogoud de la Métropole qui ne sera jamais calife

Rien d'étonnant, la place est bonne, un budget qui se chiffre en milliard et un pouvoir supérieur à tout député ou sénateur.
Pourtant, souvenez-vous de 2020 : une campagne si discrète qu’on aurait pu la confondre avec un confinement… ah non, pardon, c’était le confinement.
Bruno Bernard n’a pas gagné une élection, il a eu le cul bordé de nouilles : le Covid, le vote climatique réflexe et l’absence totale de débat. Une victoire par défaut, une élection fantôme. Une campagne terne, sans souffle, sans vision, celui qui avait le plus de militants de moins de 30 ans en bonne santé gagnait. Et à ce jeu les cyclistes ont une sacrée condition.
À l’époque, son entourage stratégique n’était pas plus inspirant. Renaud Payre s’était surtout illustré par le montage d’un collectif au nom faussement impertinent : Mademoiselle Z. Un aréopage de grands bourgeois de gauche lyonnaise, dont la principale, pour ne pas dire l’unique, valeur politique tenait à leur capacité à être introduits dans les médias. Pas un projet, pas une ligne, pas une colonne vertébrale idéologique : un carnet d’adresses, quelques tribunes et beaucoup d’entre-soi.
L’addition du caviar et du quinoa
Six ans plus tard, Bruno Bernard remet une pièce dans la machine. Et comme toute machine écologiste bien huilée, elle repart exactement sur les mêmes bases : peu d’idées, peu d’élan, et bien sûr beaucoup d’autosatisfaction.
Les premières manœuvres sont à l’image du mandat : sans éclat, sans relief, sans proposition sérieuse. On recycle la vieille garde comme on ressort un mobilier fatigué : Michèle Picard, maire de Vénissieux, Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin. Le passé rassure quand on n’a rien de neuf à proposer.
Mais le clou du spectacle, la blague de fin de repas, c’est bien sûr le choix du directeur de campagne : Renaud Payre.
Renaud Payre, spécialiste des petits coups politiques. Pas ceux qui font gagner des élections - trop risqué - mais ceux qui permettent de s’assurer une place, un strapontin, une visibilité, histoire de donner l’illusion qu’on pèse encore. Renaud Payre, l’homme qui ne construit pas des victoires mais qui s’assure de garder les places avec indemnités.
Aujourd’hui, il a une mission quasi impossible : faire réélire les écologistes après six années de mandat ternes, contraignantes, punitives, ayant rendu la vie plus difficile aux grands métropolitains comme aux Lyonnais. Pour une telle opération, il aurait fallu l’Agence tous risques, une équipe rompue aux situations désespérées.
Mais non.
On a choisi l’agence qui ne prend aucun risque, celle qui s’assure surtout que, quoi qu’il arrive, quelqu’un retombera sur ses pieds. Renaud Payre, déjà préparé à six ans d’opposition confortablement rémunérée, avant de retourner donner des cours de politologie, expliquant à ses étudiants tout ce qu’il ne faut surtout pas faire pour gagner une élection.
Dans ce paysage politique atone, la concurrence peut dormir tranquille. Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli n’ont même pas besoin d’élever leur niveau. Inutile de travailler un projet, de muscler un discours ou de prendre des risques : tant que Bruno Bernard reste scotché à son taquet, au maximum de sa médiocrité technocratique et de sa suffisance idéologique, la barre est placée suffisamment bas pour que l’alternance se fasse sans effort.
Renaud Payre, l’Iznogoud de la métropole : toujours persuadé qu’il sera calife à la place du calife, mais condamné à rester l’éternel second rôle. Beaucoup de bruit, quelques coups médiatiques, et au final… jamais calife.
Farid Ben Moussa
Conseiller municipal de Vénissieux
Merci monsieur pour votre soutien au travers de vos messages.Signaler Répondre
On a bien comprisSignaler Répondre
C'est l'hôpital qui se fout de la charité avec votre commentaire au vocabulaire étriqué !Signaler Répondre
JMA est candidat aussi a Vénissieux ? ; décidément on le pressent partout ; a la région , a Matignon , a Villeurbanne , a la Métro .....Signaler Répondre
Ahah c'est bien vrai. J'espère qu'il sera encore invité, il ridiculise la droite et l'extrême droite !Signaler Répondre
Ce farid ben moussa a le cul bordé de nouilles : il a son rond de serviette chez lyon mag pour déblatérer ses inepties et son vocabulaire étriqué.Signaler Répondre
Il avait également Manuel Valls, l’Iznogoud qui n'a pas réussi a être calife à la place de Aroun El Flamby.Signaler Répondre
Des Iznogoud remplissent les rangs des politicards.
Wouah du lourd dans les commentaires . La haine parcoure les récits imbéciles et insignifiants... Les citoyens méritent mieux que ces postures de bas étages.Signaler Répondre
Nul doute que Mme Peillon saura lui damer son pion.Signaler Répondre
Moi je trouve très très clairs ses articles et très lucides !Signaler Répondre
Merci Farid.
Quelle insulte ? Une description est une insulte avec votre façon d'interpréter les choses ? C'est une manière de mettre en avant votre mentalité proche du clan écolo ?Signaler Répondre
Quelle vérité ? Insulter n'a jamais été un argumentSignaler Répondre
Bravi Farid! Vu les commentaires tu tapes en plein dans le mille des burnocrates lyonnais!Signaler Répondre
Continues, ça leur fait du bien d’entendre la vérité en face !
Le seul avantage de l'inviter encore, c'est qu'il donne une très mauvaise image de son gourou Aulas :)Signaler Répondre
Et qui brille par son absentéisme revendiqué aux conseils municipaux.Signaler Répondre
Un conseiller d opposition a venissieux, proaulas, antiislamiste, courageux et pertinent........Signaler Répondre
A-t-on le droit de dire que ce mec est nul, insultant, et creux comme une canne à pêche, sans comprendre pourquoi LyonMag continue de lui donne de l'importance ???Signaler Répondre
Pourquoi commentez vous dans ce cas au lieu d'ignorer ? Pour illustrer par l'exemple ce que vous interprétez ?Signaler Répondre
Prétentieux et insultant ? Cela s'applique parfaitement aux militants écolos et LFI ainsi que leurs soutiens.Signaler Répondre
Pour pouvoir contribuer à LyonMag.Signaler Répondre
... et bien, je vous présente Farid ben Moussa.Signaler Répondre
Vraiment pas peur du ridicule ce monsieur.
Un vrai patrioteSignaler Répondre
Les écolobobos se déchaînent, ils vont perdre leurs privilèges, bravo Farid pour votre papier qui nous éclaire sur le déni de la gauche.Signaler Répondre
C'est indiqué sous sa signature : Conseiller municipal de Vénissieux.Signaler Répondre
Vous lisez les articles que vous commentez ?
Vulgaire, creux, nul et sans intérêt. Comme à chaque fois.Signaler Répondre
Un conseiller d'opposition à venissieux. ProAulas, anticycliste, prétentieux et insultantSignaler Répondre
Payre est un guignol gauchiste, un fonctionnaire planqué qui retrouvera toujours sa place après un échec politiqueSignaler Répondre
Comme toute la gauche et les écologistes d’ailleurs
On fait une petite mise à disposition et hop on cumule
Faire de la politique s’est d’engager et prendre des risques
Farid a raison , l’entre soit condescendant et la bien pensance c’est terminé
En 2026 puis 27 toute cette gauche intellectuelle va se faire dégager façon puzzle
Mais pour eux pas d’inquiétude la collectivité ou l’ONG rouvriront des postes
Il fait référence aux petits roquets sectaires....et ceux qui ont la même attitude pour défendre le clan quand on décrit leurs méthodes et mentalité, avec leur volonté de faire taire toute critique, cela vous parle ?Signaler Répondre
C’est qui ce Farid ?Signaler Répondre
j’ai toujours pas compris la légitimité de ce Farid, pour donner de telles leçons . Mais c’est qui ce gars en fait ?Signaler Répondre
Étonnant non ?
Un enterrement de première classe, amplement justifié par ailleurs, ne déplaise aux intéressés, l'analyse est sans appel !!!Signaler Répondre
Je suis entièrement d'accord avec votre commentaire.Signaler Répondre
Et je suis pas écolo non plus.
Il bénéficie de la bénédiction de LyonMag, pourquoi pas mais qu'il vienne un jour nous expliquer son parcours pour venir gerber comme ça.Signaler Répondre
"le cul bordé de nouilles" ... ouahou ça relève le niveau tout ça !
PS : je ne suis pas sympathisant écolo
C’est le nain de jardin des écolosSignaler Répondre
votre chaussure?Signaler Répondre
La soupe est trop bonne, l'argent coule à flot tant que Nicolas paie.Signaler Répondre
Il se représente ,et une sacrée dérouillée l'attend !Pauvre bernardSignaler Répondre
C'est mal écrit, c'est brouillon, c'est vulgaire, c'est farid.Signaler Répondre
Vous êtes sûrs que c’est la bonne photo ? Il a pris du poids Iznogoud 😁😁😁Signaler Répondre