Politique

Premier tour des municipales et métropolitaines à Lyon en direct : résultats, réactions...

Premier tour des municipales et métropolitaines à Lyon en direct : résultats, réactions...

Ce dimanche 15 mars, le premier tour des élections municipales et métropolitaines convoque les électeurs dans les bureaux de vote. Suivez la journée et la soirée électorales avec LyonMag !

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Heuuu le 15/03/2026 à 23:54

En quoi, pas plus respectable ?

JMA ne s'allie pas avec un parti qui emmène et glorifie à l'Assemblée des repris de justice, adepte de méthodes fascistes et prônant la violence et la "baston" ...

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Nodevmomo le 15/03/2026 à 23:50

😂😂😂😂😂

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Jacques3 le 15/03/2026 à 23:49
Lyonpatrite a écrit le 15/03/2026 à 23h28

Défiguré Lyon??? J'essaie de comprendre...transformer une rue avec 4 voies de circulation en une rue avec moins de voitures, des trottoirs élargis pour les piétons, une voie de vélo et de bus pour ceux qui ne veulent pas rester bloquer, faire du sport ou tout simplement se promener avec leur famille ah oui lyon est vraiment Défiguré!

C'est vrai que les lyonnais ont besoin de trottoirs élargis, ils sont tellement sous l'influence des stupéfiants qu'ils en sont incapables de marcher droit.

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Jacques3 le 15/03/2026 à 23:46
lyon avec zemmour vite ! a écrit le 15/03/2026 à 22h35

Aulas c'est le textor de la politique. Doucet l'a humilié au débat avec beaucoup de maîtrise. Les Lyonnais ont choisi la jeune garde face au petit Quentin.

Eh oui, les lyonnais ont choisi les assassins.

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Jacques3 le 15/03/2026 à 23:41
Levro a écrit le 15/03/2026 à 21h52

Dit le type qui oublie des mots dans ses phrases...

Je ne suis pas le seul. J'ai oublié "été". Tu l'as quand même comprise ma phrase. C'est facile de dire ça quand on est en bonne santé. Si tu avais mes pathologies, je serais curieux de voir si tu ferais ce que je fais.

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OH le 15/03/2026 à 23:40
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 15/03/2026 à 22h36

Les lyonnais veulent le retour des voitures en ville et que les magasins ne mettent pas les clés sous la porte.
L'écervelé de crétin d'écolo de doucet veut la fermeture de TOUS les commerces de part dieu ainsi que ceux de la presqu'île.
En résumé, c'est la grosse pagaille, le gros merdier avec cet écervelé de 1ère.
Pour que les lyonnais ne veulent pas plus d'impôts et taxes locales, il faudra à tout prix et obligatoirement donner sa voix à M.Aulas.
(pour info : 1,5 million d'euros pour 1km de piste cyclable)

Arrête de dire n'importe quoi, merci.

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Lyonpatrite le 15/03/2026 à 23:31
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 15/03/2026 à 22h45

C'est vrai que tout va bien. La délinquance va grandissante et les voitures brûlent en nombre à Vaulx en velin (code postal : 69120)

Lyon et sa banlieue n'ont jamais été aussi proche et soudé! L'égalité et l'unité territoriale une première en France merci! Ps: j étais rue de la République samedi, tout les commerces vont très bien!

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Les alliés des antisémites de LFI le 15/03/2026 à 23:31
Eelv en recul a écrit le 15/03/2026 à 23h18

Doucet en dèche de voix va devoir ratisser à l’extreme gauche tandis que son tandem Bernard est expulsé de la métropole.
Pourquoi ce triomphalisme ?

Parce qu’il craignait devoir prendre le tgv dès ce soir. Bah, il fera un conseiller métropolitain d’opposition.

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Lyonpatrite le 15/03/2026 à 23:28
Slami a écrit le 15/03/2026 à 21h20

Comment peut-on voté pour une personne qui a défiguré lyon, détruit les commerces.

Défiguré Lyon??? J'essaie de comprendre...transformer une rue avec 4 voies de circulation en une rue avec moins de voitures, des trottoirs élargis pour les piétons, une voie de vélo et de bus pour ceux qui ne veulent pas rester bloquer, faire du sport ou tout simplement se promener avec leur famille ah oui lyon est vraiment Défiguré!

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Libriste le vrai le 15/03/2026 à 23:28

C'est une honte, c'est un vol, un déni de démocratie avec un arbitre à 300% écologiste, des joueurs lyonnais qui trichent, qui gagnent du temps contre une N2, un carton rougenon donné.
Ce n'est pas comme ça qu'ils vont améliorer leur image négative.
Je suis sûr qu'à la fin du match, mis à part les écologistes bien sûr , ils avaient toute la France du foot contre eux.
En plus , même à 11 contre 10 , ils se sont fait manger.
Le tournant du match, c'est le premier arrêt de Doucet qui reste debout, qui ferme bien son angle au premier poteau et qui , d'une main de fer repousse le ballon.
Lopez comme à son habitude serait sorti comme un kamikaze, allongé de tout son long et ça aurait fait but.
Dieu seul détient la vérité !

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Calahann le 15/03/2026 à 23:28
lugdunum69120 a écrit le 15/03/2026 à 22h42

Bonne nuit bande de mauvais perdant frustrés bien fait pour votre gueule ici en banlieue tout va bien

Bien dit Rob !
Tu as vu la mauvaise foi ðes personnes qui comprennent une future défaite.
JMA est trop âgé pour gérer Lugdunum..... C'est un ancien qui clairement trop éloigné des lyonnais et de sa jeunesse.
Pourquoi il ne profite pas de sa thune personnelle estimée minimum à ( 450 millions d'euros ) ?
Chez des gens comme JMA, ils ont tous... sauf le pouvoir !

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Et oui le 15/03/2026 à 23:26
Calahann a écrit le 15/03/2026 à 23h04

Mais où est le RN ? 🤣😂🤣😂🤣😂

Alexandre n'aura pas les clés du palais 😂😂

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Eelv en recul le 15/03/2026 à 23:18

Doucet en dèche de voix va devoir ratisser à l’extreme gauche tandis que son tandem Bernard est expulsé de la métropole.
Pourquoi ce triomphalisme ?

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Calahann le 15/03/2026 à 23:04

Mais où est le RN ? 🤣😂🤣😂🤣😂

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Basculement le 15/03/2026 à 22:59

En 2020, EELV gagnait haut la main, la Métropole et la ville de Lyon.
Aujourd’hui ils conserveront, peut-être, et de justesse la ville (avec l'appui de l'extrême-gauche) et perdront la Métropole.
Donc, oui, EELV s'est pris une claque.

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Rob le 15/03/2026 à 22:52
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 15/03/2026 à 22h36

Les lyonnais veulent le retour des voitures en ville et que les magasins ne mettent pas les clés sous la porte.
L'écervelé de crétin d'écolo de doucet veut la fermeture de TOUS les commerces de part dieu ainsi que ceux de la presqu'île.
En résumé, c'est la grosse pagaille, le gros merdier avec cet écervelé de 1ère.
Pour que les lyonnais ne veulent pas plus d'impôts et taxes locales, il faudra à tout prix et obligatoirement donner sa voix à M.Aulas.
(pour info : 1,5 million d'euros pour 1km de piste cyclable)

Vas-y pleure ! Aulas est mauvais. Les Lyonnais ne sont pas dupes !
Pleure !

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 15/03/2026 à 22:45
lugdunum69120 a écrit le 15/03/2026 à 22h42

Bonne nuit bande de mauvais perdant frustrés bien fait pour votre gueule ici en banlieue tout va bien

C'est vrai que tout va bien. La délinquance va grandissante et les voitures brûlent en nombre à Vaulx en velin (code postal : 69120)

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lugdunum69120 le 15/03/2026 à 22:42

Bonne nuit bande de mauvais perdant frustrés bien fait pour votre gueule ici en banlieue tout va bien

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C'est moi le 15/03/2026 à 22:41
Peu importe a écrit le 15/03/2026 à 22h25

En réalité peu importe le résultat final du vote. La démocratie n'est qu'une illusion, ça n'existe pas vraiment en réalité.

Dans les faits chaque lyonnaise et lyonnais mène sa vie selon ses propres choix sans tenir compte de l'avis des autres exprimé a travers de pauvres enveloppes déposées dans une urne.

De toute façon les politiques ont bien raison de prendre les citoyens pour des enfants car c'est ce qu'ils sont : des enfants adultes mais incapables de décider par eux même. Alors vous déléguez la responsabilité a des partis politiques qui ne sont au final que des groupes privés qui ne vous connaissent pas et qui ne sont pas là pour défendre vos intérêts.

En votant pour eux vous avez l'impression de contribuer, de participer à la vie politique et donc d'avoir une influence réelle sur les choix futurs faits.

Il n'en est rien. Vous n'êtes que des clients qui arrivent dans un restaurant avec différents menus sur la carte. Vous ne faites que choisir le menu parmi une liste imposée. Pire encore vous n'avez pas votre mot à dire sur les ingrédients et le processus de préparation.

Aucun moyen de demander remboursement si la qualité n'est pas au rendez vous.

Et il y en a ici qui croient être victorieux ? Qui sont fiers de se faire pigeonner de la sorte ?

'oui on a gagné on est les plus forts ' voilà ce que les gens se disent dans leurs têtes, mais c'est juste ridicule.

Car au final peu importe le parti politique en place, dans les faits vous n'aurez aucun bénéfice significatif.

Ils vous remercie de les installer au pouvoir, peut être au mieux vous aurez des miettes que vous vous empresserez de picorer en pensant avoir goûté a du caviar de qualité.

Sincèrement, vous allez continuer à croire a ce mensonge de la politique encore combien de temps ?

Doucet, Aulas ou autre peu importe. Vous n'en tirerez aucun bénéfice à long terme hormis pour deux trois sujets anecdotiques.

Laissez tomber les politiques, au moins ne déléguez pas vos vies entière et votre avenir à ces gens en espérant qu'ils vous protégeront etc.. ce n'est pas leur rôle ni leur volonté que de vous servir, que ça vous plaise ou non.

N'attendez rien d'eux, comptez sur vous et votre entourage pour améliorer vos vies.

La politique n'est qu'une arnaque et la démocratie n'est que de façade

Merci et bravo

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Peut-être mais le 15/03/2026 à 22:38
Tabareau69004 a écrit le 15/03/2026 à 22h26

Si Grégory Doucet veut l'emporter dimanche prochain, il devra fusionner avec la représentante de LFI, c'est à dire le parti de JL Mélenchon. Le PS dit: pas de fusion avec LFI. Bien. Doucet osera t -il demander les voix d'un parti anti sioniste, antisémite, acoquiné avec la Jeune garde, groupuscule d'extrême-gauche ultra-violent, peut-être impliqué dans un meurtre? La "morale" doit s'appliquer à tous les partis , mais il semble que les Verts dont Grégory Doucet est membre ne soient pas sur cette ligne. Si le maire sortant accepte les voix LFI pour l'emporter, il trainera ce boulet honteux pendant tout son mandat et ne sera pas en mesure de donner des leçons comme actuellement. Aux Lyonnais de décider.

Si Aulas veut gagner il faudra qu'il accepte lui aussi les voix d'un autre candidat pas plus respectable ..
Mais ça n'a pas l'air de vous déranger ..

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 15/03/2026 à 22:36
Sarah S a écrit le 15/03/2026 à 21h53

Les Lyonnais préfèrent qu'on réduise la place de la voiture en ville et qu'on multiplie les espaces verts plutôt qu'on construise un méga tunnel... Mais qui aurait pu prédire ?

Les lyonnais veulent le retour des voitures en ville et que les magasins ne mettent pas les clés sous la porte.
L'écervelé de crétin d'écolo de doucet veut la fermeture de TOUS les commerces de part dieu ainsi que ceux de la presqu'île.
En résumé, c'est la grosse pagaille, le gros merdier avec cet écervelé de 1ère.
Pour que les lyonnais ne veulent pas plus d'impôts et taxes locales, il faudra à tout prix et obligatoirement donner sa voix à M.Aulas.
(pour info : 1,5 million d'euros pour 1km de piste cyclable)

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lyon avec zemmour vite ! le 15/03/2026 à 22:35

Aulas c'est le textor de la politique. Doucet l'a humilié au débat avec beaucoup de maîtrise. Les Lyonnais ont choisi la jeune garde face au petit Quentin.

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Villeurbannais le 15/03/2026 à 22:33

Villeurbanne 🎉😂

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Encore raté le 15/03/2026 à 22:32

Apparemment Alex est encore très loin des marches du palais .. 😂

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Tabareau69004 le 15/03/2026 à 22:26

Si Grégory Doucet veut l'emporter dimanche prochain, il devra fusionner avec la représentante de LFI, c'est à dire le parti de JL Mélenchon. Le PS dit: pas de fusion avec LFI. Bien. Doucet osera t -il demander les voix d'un parti anti sioniste, antisémite, acoquiné avec la Jeune garde, groupuscule d'extrême-gauche ultra-violent, peut-être impliqué dans un meurtre? La "morale" doit s'appliquer à tous les partis , mais il semble que les Verts dont Grégory Doucet est membre ne soient pas sur cette ligne. Si le maire sortant accepte les voix LFI pour l'emporter, il trainera ce boulet honteux pendant tout son mandat et ne sera pas en mesure de donner des leçons comme actuellement. Aux Lyonnais de décider.

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Peu importe le 15/03/2026 à 22:25

En réalité peu importe le résultat final du vote. La démocratie n'est qu'une illusion, ça n'existe pas vraiment en réalité.

Dans les faits chaque lyonnaise et lyonnais mène sa vie selon ses propres choix sans tenir compte de l'avis des autres exprimé a travers de pauvres enveloppes déposées dans une urne.

De toute façon les politiques ont bien raison de prendre les citoyens pour des enfants car c'est ce qu'ils sont : des enfants adultes mais incapables de décider par eux même. Alors vous déléguez la responsabilité a des partis politiques qui ne sont au final que des groupes privés qui ne vous connaissent pas et qui ne sont pas là pour défendre vos intérêts.

En votant pour eux vous avez l'impression de contribuer, de participer à la vie politique et donc d'avoir une influence réelle sur les choix futurs faits.

Il n'en est rien. Vous n'êtes que des clients qui arrivent dans un restaurant avec différents menus sur la carte. Vous ne faites que choisir le menu parmi une liste imposée. Pire encore vous n'avez pas votre mot à dire sur les ingrédients et le processus de préparation.

Aucun moyen de demander remboursement si la qualité n'est pas au rendez vous.

Et il y en a ici qui croient être victorieux ? Qui sont fiers de se faire pigeonner de la sorte ?

'oui on a gagné on est les plus forts ' voilà ce que les gens se disent dans leurs têtes, mais c'est juste ridicule.

Car au final peu importe le parti politique en place, dans les faits vous n'aurez aucun bénéfice significatif.

Ils vous remercie de les installer au pouvoir, peut être au mieux vous aurez des miettes que vous vous empresserez de picorer en pensant avoir goûté a du caviar de qualité.

Sincèrement, vous allez continuer à croire a ce mensonge de la politique encore combien de temps ?

Doucet, Aulas ou autre peu importe. Vous n'en tirerez aucun bénéfice à long terme hormis pour deux trois sujets anecdotiques.

Laissez tomber les politiques, au moins ne déléguez pas vos vies entière et votre avenir à ces gens en espérant qu'ils vous protégeront etc.. ce n'est pas leur rôle ni leur volonté que de vous servir, que ça vous plaise ou non.

N'attendez rien d'eux, comptez sur vous et votre entourage pour améliorer vos vies.

La politique n'est qu'une arnaque et la démocratie n'est que de façade

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Consoler le 15/03/2026 à 22:21
Réalisme a écrit le 15/03/2026 à 21h53

La métropole va virer à droite et Lyon restera avec le petit gauchiste de service. Sauf que le pouvoir est à la Métropole.

On se console comme on peut !

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Rigolo le 15/03/2026 à 22:19
A qui le dis-tu a écrit le 15/03/2026 à 22h14

Regarde les résultats sur les circonscriptions de la métropole. C’est une raclée magistrale pour les écolos.
Ensuite, tu pourras regarder où sont concentres les pouvoirs ? Métropole ou communes ?
Ai, aïe, aïe … comme tu dis.

Quel lien avec la ville de Lyon et les sondages? Faut pas s énerver comme ça !

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A qui le dis-tu le 15/03/2026 à 22:14
aie aie la machine a perdu a écrit le 15/03/2026 à 22h11

voilà une fois de plus les sondages sont truqués les médias nationaux et locaux ont fait compagne pour Aulas mais les lyonnais ont confirmé que Lyon est une terre de gauche

Regarde les résultats sur les circonscriptions de la métropole. C’est une raclée magistrale pour les écolos.
Ensuite, tu pourras regarder où sont concentres les pouvoirs ? Métropole ou communes ?
Ai, aïe, aïe … comme tu dis.

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aie aie la machine a perdu le 15/03/2026 à 22:11

voilà une fois de plus les sondages sont truqués les médias nationaux et locaux ont fait compagne pour Aulas mais les lyonnais ont confirmé que Lyon est une terre de gauche

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EELV out le 15/03/2026 à 22:03

tout le monde s'extasie pour Lyon, où la victoire de Doucet n'est d'ailleurs pas forcément acquise, et personne ne voit que les écolos vont perdre la métropole, qui a tous les pouvoirs. Même si Doucet conservait sa Mairie, il ne pourra plus faire grand chose.

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OQTH le 15/03/2026 à 22:02

En fait, Jean Michel Aulas est comme les stars de télé réalité. Tout va bien, jusqu'au moment où il ouvre la bouche...

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Je savoure le 15/03/2026 à 21:59
Vélotaf a écrit le 15/03/2026 à 21h56

😂😂😂 Alors Pierre Olivier tu nous fait pas un TikTok ce soir!
T’es cuit Jean Mimi !

Tu devrais te méfier, il arrive via la Métropole. 1er vice président.

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Vélotaf le 15/03/2026 à 21:56

😂😂😂 Alors Pierre Olivier tu nous fait pas un TikTok ce soir!
T’es cuit Jean Mimi !

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lyonnais07 le 15/03/2026 à 21:55
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 15/03/2026 à 21h46

Avec doucet, c'est la merde assurée, les conneries quotidiennes.
Avec M. Jean-Michel Aulas, c'est la sécurité, le progrès, la vitalité des commerces, l'économie florissante.

Mais bien sûr... Le messi aulas !
Aucun des deux n'est parfait mais doucet est clairement le moindre mal !

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tred le 15/03/2026 à 21:53
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 15/03/2026 à 21h46

Avec doucet, c'est la merde assurée, les conneries quotidiennes.
Avec M. Jean-Michel Aulas, c'est la sécurité, le progrès, la vitalité des commerces, l'économie florissante.

Oui mais le peuple a parlé. Au revoir l'expert comptable !

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Réalisme le 15/03/2026 à 21:53
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 15/03/2026 à 21h46

Avec doucet, c'est la merde assurée, les conneries quotidiennes.
Avec M. Jean-Michel Aulas, c'est la sécurité, le progrès, la vitalité des commerces, l'économie florissante.

La métropole va virer à droite et Lyon restera avec le petit gauchiste de service. Sauf que le pouvoir est à la Métropole.

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Sarah S le 15/03/2026 à 21:53

Les Lyonnais préfèrent qu'on réduise la place de la voiture en ville et qu'on multiplie les espaces verts plutôt qu'on construise un méga tunnel... Mais qui aurait pu prédire ?

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Levro le 15/03/2026 à 21:52
Jacques3 a écrit le 15/03/2026 à 21h50

Si les lyonnais qui votent à gauche savaient réfléchir, ça se saurait. A notre époque, les niveaux baissent, ça avait déjà démontré, en voici la preuve.

Dit le type qui oublie des mots dans ses phrases...

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Tu connais le proverbe ? le 15/03/2026 à 21:52
mdr a écrit le 15/03/2026 à 16h46

Le photo de Doucet est magnifique !! il fait un salut nazi non ? il dit adieu ? etc… j’espère que les lyonnais vont le faire disparaître de la sphère politique.

Une histoire de peau d'ours et de vente...

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Jacques3 le 15/03/2026 à 21:50
Le vaniteux a écrit le 15/03/2026 à 21h24

Bravo, Aulas renvoyé dans ses 22, malgré le soutien de toute la presse locale. Soutien car le foot permet de vendre du rêve au peuple et de vendre des journaux. Le peuple est instrumentalisé , heureusement il y a Lyon des citoyens qui savent réfléchir !!!

Si les lyonnais qui votent à gauche savaient réfléchir, ça se saurait. A notre époque, les niveaux baissent, ça avait déjà démontré, en voici la preuve.

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Malheur ce foot le 15/03/2026 à 21:49
Le vaniteux a écrit le 15/03/2026 à 21h40

Non je ne suis jamais aller m'esbaudir devant un ballon, dans un stade rempli d'abrutis dont la plupart n'ont pour seul raisonnement que l'insulte ou la castagne.

Bien résumé !
Mon petit fils pratique le rugby !
Respect est le maître mot et la priorité est faite pour les études!
Alors que le foot ! C'est bien triste mais le niveau à tous les niveaux est bien bas !
Et je ne parle pas des supporters ! Aulas a même été interdit de stade !

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 15/03/2026 à 21:46

Avec doucet, c'est la merde assurée, les conneries quotidiennes.
Avec M. Jean-Michel Aulas, c'est la sécurité, le progrès, la vitalité des commerces, l'économie florissante.

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grup le 15/03/2026 à 21:45

Aulas et ses potes auraient du bosser un peu leurs dossiers

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Levro le 15/03/2026 à 21:43
CHOUPI a écrit le 15/03/2026 à 21h38

ALLO, les lyonnais vous avez pas compris, doucet et compagnie vous on mi plus bas que terre et vous continuer a le maintenir .
vous êtes Mazo. tellement qu'il est odieux ,il se permet d'aller au dernier moment dans les maison de retraites pour recueillir des voix a des personnes qui non plus leur tètes. c'est sa la honte .
la seule campagne qui la fait c'est de casser du sucre sur AULAS .
si vous croyez vous en sortir comme cela ,préparez vous a de nous travaux qui vous coutez extrêmes chère et extrêmement longtemps . ce gourou sectaire faire fermer tous vos commerces a proximité et surtout VOS FEUILLES D'IMPOTS vont prendre une gifle elle vont doubler .( il y a plus d'entreprise et de resto, commence qui ferme
VOS VACANCES SERONT AVALER PAR LE MONTANT ...C'EST TERMINER .
LYON EST DEVENUE UNE RUINE .

vous vivez dans un monde qui n'existe pas.

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RN_FN_69 le 15/03/2026 à 21:41

On voit bien que la politique ne se joue pas sur les réseaux sociaux ou les sites. C’est la claque pour Aulas, ce sont les lyonnais qui votent pas les forumeurs et ça change tout.
Une hirondelle ne fait pas le printemps

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Le vaniteux le 15/03/2026 à 21:40
Bob a écrit le 15/03/2026 à 21h30

Guignol
T'es jamais aller voir l'OL ???

Alors ne crache oasis sur ce tu as adoré !!!!

Non je ne suis jamais aller m'esbaudir devant un ballon, dans un stade rempli d'abrutis dont la plupart n'ont pour seul raisonnement que l'insulte ou la castagne.

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CHOUPI le 15/03/2026 à 21:38

ALLO, les lyonnais vous avez pas compris, doucet et compagnie vous on mi plus bas que terre et vous continuer a le maintenir .
vous êtes Mazo. tellement qu'il est odieux ,il se permet d'aller au dernier moment dans les maison de retraites pour recueillir des voix a des personnes qui non plus leur tètes. c'est sa la honte .
la seule campagne qui la fait c'est de casser du sucre sur AULAS .
si vous croyez vous en sortir comme cela ,préparez vous a de nous travaux qui vous coutez extrêmes chère et extrêmement longtemps . ce gourou sectaire faire fermer tous vos commerces a proximité et surtout VOS FEUILLES D'IMPOTS vont prendre une gifle elle vont doubler .( il y a plus d'entreprise et de resto, commence qui ferme
VOS VACANCES SERONT AVALER PAR LE MONTANT ...C'EST TERMINER .
LYON EST DEVENUE UNE RUINE .

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lg villeurbann le 15/03/2026 à 21:37

Si Doucet est devant c'est grâce au covid !!!

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Rien compris le 15/03/2026 à 21:35
pompom01 a écrit le 15/03/2026 à 21h32

les lyonnais n ont rien compris ! il ne faudra pas pleurer après ! tant pis pour cette belle ville hélas défigurée … Lyonnais réveillez vous !

À l'évidence ce sont les droitardés qui se défoulent ici qui n'ont pas compris qu'ils ne représentent pas l'ensemble des Lyonnais. Cela dit ce n'est que le premier tour, il faut garder la ête froide car rien n'est fait.

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