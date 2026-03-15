Dimanche 15 Mars 2026 à 23h00
Premier tour des municipales et métropolitaines à Lyon en direct : résultats, réactions...
Ce dimanche 15 mars, le premier tour des élections municipales et métropolitaines convoque les électeurs dans les bureaux de vote. Suivez la journée et la soirée électorales avec LyonMag !
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En quoi, pas plus respectable ?Signaler Répondre
JMA ne s'allie pas avec un parti qui emmène et glorifie à l'Assemblée des repris de justice, adepte de méthodes fascistes et prônant la violence et la "baston" ...
😂😂😂😂😂Signaler Répondre
C'est vrai que les lyonnais ont besoin de trottoirs élargis, ils sont tellement sous l'influence des stupéfiants qu'ils en sont incapables de marcher droit.Signaler Répondre
Eh oui, les lyonnais ont choisi les assassins.Signaler Répondre
Je ne suis pas le seul. J'ai oublié "été". Tu l'as quand même comprise ma phrase. C'est facile de dire ça quand on est en bonne santé. Si tu avais mes pathologies, je serais curieux de voir si tu ferais ce que je fais.Signaler Répondre
Arrête de dire n'importe quoi, merci.Signaler Répondre
Lyon et sa banlieue n'ont jamais été aussi proche et soudé! L'égalité et l'unité territoriale une première en France merci! Ps: j étais rue de la République samedi, tout les commerces vont très bien!Signaler Répondre
Parce qu’il craignait devoir prendre le tgv dès ce soir. Bah, il fera un conseiller métropolitain d’opposition.Signaler Répondre
Défiguré Lyon??? J'essaie de comprendre...transformer une rue avec 4 voies de circulation en une rue avec moins de voitures, des trottoirs élargis pour les piétons, une voie de vélo et de bus pour ceux qui ne veulent pas rester bloquer, faire du sport ou tout simplement se promener avec leur famille ah oui lyon est vraiment Défiguré!Signaler Répondre
C'est une honte, c'est un vol, un déni de démocratie avec un arbitre à 300% écologiste, des joueurs lyonnais qui trichent, qui gagnent du temps contre une N2, un carton rougenon donné.Signaler Répondre
Ce n'est pas comme ça qu'ils vont améliorer leur image négative.
Je suis sûr qu'à la fin du match, mis à part les écologistes bien sûr , ils avaient toute la France du foot contre eux.
En plus , même à 11 contre 10 , ils se sont fait manger.
Le tournant du match, c'est le premier arrêt de Doucet qui reste debout, qui ferme bien son angle au premier poteau et qui , d'une main de fer repousse le ballon.
Lopez comme à son habitude serait sorti comme un kamikaze, allongé de tout son long et ça aurait fait but.
Dieu seul détient la vérité !
Bien dit Rob !Signaler Répondre
Tu as vu la mauvaise foi ðes personnes qui comprennent une future défaite.
JMA est trop âgé pour gérer Lugdunum..... C'est un ancien qui clairement trop éloigné des lyonnais et de sa jeunesse.
Pourquoi il ne profite pas de sa thune personnelle estimée minimum à ( 450 millions d'euros ) ?
Chez des gens comme JMA, ils ont tous... sauf le pouvoir !
Alexandre n'aura pas les clés du palais 😂😂Signaler Répondre
Doucet en dèche de voix va devoir ratisser à l’extreme gauche tandis que son tandem Bernard est expulsé de la métropole.Signaler Répondre
Pourquoi ce triomphalisme ?
Mais où est le RN ? 🤣😂🤣😂🤣😂Signaler Répondre
En 2020, EELV gagnait haut la main, la Métropole et la ville de Lyon.Signaler Répondre
Aujourd’hui ils conserveront, peut-être, et de justesse la ville (avec l'appui de l'extrême-gauche) et perdront la Métropole.
Donc, oui, EELV s'est pris une claque.
Vas-y pleure ! Aulas est mauvais. Les Lyonnais ne sont pas dupes !Signaler Répondre
Pleure !
C'est vrai que tout va bien. La délinquance va grandissante et les voitures brûlent en nombre à Vaulx en velin (code postal : 69120)Signaler Répondre
Bonne nuit bande de mauvais perdant frustrés bien fait pour votre gueule ici en banlieue tout va bienSignaler Répondre
Merci et bravoSignaler Répondre
Si Aulas veut gagner il faudra qu'il accepte lui aussi les voix d'un autre candidat pas plus respectable ..Signaler Répondre
Mais ça n'a pas l'air de vous déranger ..
Les lyonnais veulent le retour des voitures en ville et que les magasins ne mettent pas les clés sous la porte.Signaler Répondre
L'écervelé de crétin d'écolo de doucet veut la fermeture de TOUS les commerces de part dieu ainsi que ceux de la presqu'île.
En résumé, c'est la grosse pagaille, le gros merdier avec cet écervelé de 1ère.
Pour que les lyonnais ne veulent pas plus d'impôts et taxes locales, il faudra à tout prix et obligatoirement donner sa voix à M.Aulas.
(pour info : 1,5 million d'euros pour 1km de piste cyclable)
Aulas c'est le textor de la politique. Doucet l'a humilié au débat avec beaucoup de maîtrise. Les Lyonnais ont choisi la jeune garde face au petit Quentin.Signaler Répondre
Villeurbanne 🎉😂Signaler Répondre
Apparemment Alex est encore très loin des marches du palais .. 😂Signaler Répondre
Si Grégory Doucet veut l'emporter dimanche prochain, il devra fusionner avec la représentante de LFI, c'est à dire le parti de JL Mélenchon. Le PS dit: pas de fusion avec LFI. Bien. Doucet osera t -il demander les voix d'un parti anti sioniste, antisémite, acoquiné avec la Jeune garde, groupuscule d'extrême-gauche ultra-violent, peut-être impliqué dans un meurtre? La "morale" doit s'appliquer à tous les partis , mais il semble que les Verts dont Grégory Doucet est membre ne soient pas sur cette ligne. Si le maire sortant accepte les voix LFI pour l'emporter, il trainera ce boulet honteux pendant tout son mandat et ne sera pas en mesure de donner des leçons comme actuellement. Aux Lyonnais de décider.Signaler Répondre
En réalité peu importe le résultat final du vote. La démocratie n'est qu'une illusion, ça n'existe pas vraiment en réalité.Signaler Répondre
Dans les faits chaque lyonnaise et lyonnais mène sa vie selon ses propres choix sans tenir compte de l'avis des autres exprimé a travers de pauvres enveloppes déposées dans une urne.
De toute façon les politiques ont bien raison de prendre les citoyens pour des enfants car c'est ce qu'ils sont : des enfants adultes mais incapables de décider par eux même. Alors vous déléguez la responsabilité a des partis politiques qui ne sont au final que des groupes privés qui ne vous connaissent pas et qui ne sont pas là pour défendre vos intérêts.
En votant pour eux vous avez l'impression de contribuer, de participer à la vie politique et donc d'avoir une influence réelle sur les choix futurs faits.
Il n'en est rien. Vous n'êtes que des clients qui arrivent dans un restaurant avec différents menus sur la carte. Vous ne faites que choisir le menu parmi une liste imposée. Pire encore vous n'avez pas votre mot à dire sur les ingrédients et le processus de préparation.
Aucun moyen de demander remboursement si la qualité n'est pas au rendez vous.
Et il y en a ici qui croient être victorieux ? Qui sont fiers de se faire pigeonner de la sorte ?
'oui on a gagné on est les plus forts ' voilà ce que les gens se disent dans leurs têtes, mais c'est juste ridicule.
Car au final peu importe le parti politique en place, dans les faits vous n'aurez aucun bénéfice significatif.
Ils vous remercie de les installer au pouvoir, peut être au mieux vous aurez des miettes que vous vous empresserez de picorer en pensant avoir goûté a du caviar de qualité.
Sincèrement, vous allez continuer à croire a ce mensonge de la politique encore combien de temps ?
Doucet, Aulas ou autre peu importe. Vous n'en tirerez aucun bénéfice à long terme hormis pour deux trois sujets anecdotiques.
Laissez tomber les politiques, au moins ne déléguez pas vos vies entière et votre avenir à ces gens en espérant qu'ils vous protégeront etc.. ce n'est pas leur rôle ni leur volonté que de vous servir, que ça vous plaise ou non.
N'attendez rien d'eux, comptez sur vous et votre entourage pour améliorer vos vies.
La politique n'est qu'une arnaque et la démocratie n'est que de façade
On se console comme on peut !Signaler Répondre
Quel lien avec la ville de Lyon et les sondages? Faut pas s énerver comme ça !Signaler Répondre
Regarde les résultats sur les circonscriptions de la métropole. C’est une raclée magistrale pour les écolos.Signaler Répondre
Ensuite, tu pourras regarder où sont concentres les pouvoirs ? Métropole ou communes ?
Ai, aïe, aïe … comme tu dis.
voilà une fois de plus les sondages sont truqués les médias nationaux et locaux ont fait compagne pour Aulas mais les lyonnais ont confirmé que Lyon est une terre de gaucheSignaler Répondre
tout le monde s'extasie pour Lyon, où la victoire de Doucet n'est d'ailleurs pas forcément acquise, et personne ne voit que les écolos vont perdre la métropole, qui a tous les pouvoirs. Même si Doucet conservait sa Mairie, il ne pourra plus faire grand chose.Signaler Répondre
En fait, Jean Michel Aulas est comme les stars de télé réalité. Tout va bien, jusqu'au moment où il ouvre la bouche...Signaler Répondre
Tu devrais te méfier, il arrive via la Métropole. 1er vice président.Signaler Répondre
😂😂😂 Alors Pierre Olivier tu nous fait pas un TikTok ce soir!Signaler Répondre
T’es cuit Jean Mimi !
Mais bien sûr... Le messi aulas !Signaler Répondre
Aucun des deux n'est parfait mais doucet est clairement le moindre mal !
Oui mais le peuple a parlé. Au revoir l'expert comptable !Signaler Répondre
La métropole va virer à droite et Lyon restera avec le petit gauchiste de service. Sauf que le pouvoir est à la Métropole.Signaler Répondre
Les Lyonnais préfèrent qu'on réduise la place de la voiture en ville et qu'on multiplie les espaces verts plutôt qu'on construise un méga tunnel... Mais qui aurait pu prédire ?Signaler Répondre
Dit le type qui oublie des mots dans ses phrases...Signaler Répondre
Une histoire de peau d'ours et de vente...Signaler Répondre
Si les lyonnais qui votent à gauche savaient réfléchir, ça se saurait. A notre époque, les niveaux baissent, ça avait déjà démontré, en voici la preuve.Signaler Répondre
Bien résumé !Signaler Répondre
Mon petit fils pratique le rugby !
Respect est le maître mot et la priorité est faite pour les études!
Alors que le foot ! C'est bien triste mais le niveau à tous les niveaux est bien bas !
Et je ne parle pas des supporters ! Aulas a même été interdit de stade !
Avec doucet, c'est la merde assurée, les conneries quotidiennes.Signaler Répondre
Avec M. Jean-Michel Aulas, c'est la sécurité, le progrès, la vitalité des commerces, l'économie florissante.
Aulas et ses potes auraient du bosser un peu leurs dossiersSignaler Répondre
vous vivez dans un monde qui n'existe pas.Signaler Répondre
On voit bien que la politique ne se joue pas sur les réseaux sociaux ou les sites. C’est la claque pour Aulas, ce sont les lyonnais qui votent pas les forumeurs et ça change tout.Signaler Répondre
Une hirondelle ne fait pas le printemps
Non je ne suis jamais aller m'esbaudir devant un ballon, dans un stade rempli d'abrutis dont la plupart n'ont pour seul raisonnement que l'insulte ou la castagne.Signaler Répondre
ALLO, les lyonnais vous avez pas compris, doucet et compagnie vous on mi plus bas que terre et vous continuer a le maintenir .Signaler Répondre
vous êtes Mazo. tellement qu'il est odieux ,il se permet d'aller au dernier moment dans les maison de retraites pour recueillir des voix a des personnes qui non plus leur tètes. c'est sa la honte .
la seule campagne qui la fait c'est de casser du sucre sur AULAS .
si vous croyez vous en sortir comme cela ,préparez vous a de nous travaux qui vous coutez extrêmes chère et extrêmement longtemps . ce gourou sectaire faire fermer tous vos commerces a proximité et surtout VOS FEUILLES D'IMPOTS vont prendre une gifle elle vont doubler .( il y a plus d'entreprise et de resto, commence qui ferme
VOS VACANCES SERONT AVALER PAR LE MONTANT ...C'EST TERMINER .
LYON EST DEVENUE UNE RUINE .
Si Doucet est devant c'est grâce au covid !!!Signaler Répondre
À l'évidence ce sont les droitardés qui se défoulent ici qui n'ont pas compris qu'ils ne représentent pas l'ensemble des Lyonnais. Cela dit ce n'est que le premier tour, il faut garder la ête froide car rien n'est fait.Signaler Répondre