La candidate Grand Coeur Lyonnais, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, a obtenu 60,69% des voix. Elle écrase la concurrence puisque l'écologiste Hélène Duvivier (18,71%) et le RN Florent Julliand (11,34%) n'ont pas fait le poids.
Lundi 16 Mars 2026 à 00h09
Métropolitaines : Véronique Sarselli s'impose facilement dans la circonscription Ouest
Belle victoire à domicile. Ce dimanche, la circonscription Ouest a été facilement remportée par Véronique Sarselli.
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métropolitaines 2026
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