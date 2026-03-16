Politique

Métropolitaines : Véronique Sarselli s'impose facilement dans la circonscription Ouest

Métropolitaines : Véronique Sarselli s'impose facilement dans la circonscription Ouest

Belle victoire à domicile. Ce dimanche, la circonscription Ouest a été facilement remportée par Véronique Sarselli.

La candidate Grand Coeur Lyonnais, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, a obtenu 60,69% des voix. Elle écrase la concurrence puisque l'écologiste Hélène Duvivier (18,71%) et le RN Florent Julliand (11,34%) n'ont pas fait le poids.

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métropolitaines 2026

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