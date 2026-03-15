Politique

Métropolitaines : une triangulaire à venir pour Lones et Coteaux, Grand Coeur lyonnais largement en tête

Métropolitaines : une triangulaire à venir pour Lones et Coteaux, Grand Coeur lyonnais largement en tête

Le second tour devrait être une formalité dans la circonscription Lones et Coteaux.

Ce dimanche, Jérôme Moroge pour Grand Coeur Lyonnais est arrivé largement en tête avec 43,39% des voix. Le maire d'Oullins-Pierre-Bénite devra affronter Jean-Charles Kohlhaas (23,54%) et Cécile Patout (16,25%) au second tour, dans une triangulaire face aux écologistes et au RN.

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métropolitaines 2026

Jérôme Moroge

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