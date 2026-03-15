Ce dimanche, Jérôme Moroge pour Grand Coeur Lyonnais est arrivé largement en tête avec 43,39% des voix. Le maire d'Oullins-Pierre-Bénite devra affronter Jean-Charles Kohlhaas (23,54%) et Cécile Patout (16,25%) au second tour, dans une triangulaire face aux écologistes et au RN.
Dimanche 15 Mars 2026 à 23h42
Métropolitaines : une triangulaire à venir pour Lones et Coteaux, Grand Coeur lyonnais largement en tête
Le second tour devrait être une formalité dans la circonscription Lones et Coteaux.
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