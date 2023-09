Lyon : Jordan Tomas ouvre une nouvelle pizzeria à la Croix-Rousse

Jordan Tomas, sacré meilleur pizzaïolo de France en 2011 alors que son restaurant Mamamia Pizza du 7e arrondissement avait été élu meilleure pizzeria de France par le site TripAdvisor en 2018, a récemment annoncé l’ouverture d’un nouveau point de vente.

Après Limonest, Civrieux d’Azergues et Montélimar, mais aussi dans les quartiers de Montchat et Vitton à Lyon, le chef a indiqué qu’un nouveau franchisé était en cours d’installation dans le 4e arrondissement, dans le quartier de la Croix-Rousse. D’après Actu Lyon, c’est l’établissement situé place des Terreaux qui est en cours de déménagement, après sa fermeture en juin.

Les premières pizzas à vendre seront disponibles à la vente à partir de "mi-septembre", au 1 place du Commandant Arnaud non loin de l’hôpital de la Croix-Rousse. Et en plus des "Magherita", "Tartufo" ou "10 Formaggi", le restaurant proposera aussi une sélection de plats de pâtes au gorgonzola, à la truffe ou encore "alla Carbonara".

Aux manettes de l’établissement, il sera possible de retrouver "Croix-Roussien d’adoption" qui était "avant tout un client de longue date et surtout un passionné de cuisine qui a obtenu son CAP en reconversion professionnelle, avant de rejoindre notre Squadra", précise le compte Facebook de Jordan Tomas.