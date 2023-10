Une pizza garnie de plus de 1000 fromages différents : un record battu ce dimanche à Lyon ?

Benoît Bruel va tenter de battre un record en créant une pizza garnie de plus de 1000 fromages différents. Le propriétaire du restaurant Déliss’Pizza situé rue Paul Bert dans le 3e arrondissement de Lyon n’est pas un novice en la matière puisqu’il avait créé en 2020 une pizza réunissant 254 fromages différents.

Afin de battre ce record et voir inscrire son nom dans le Guinness des Records, Benoît Bruel devra respecter plusieurs critères, notamment celui d’utiliser au moins 2 grammes de chaque fromage bien identifié et catalogué avec son origine et son authenticité sur une seule pizza de 30,5 cm de diamètre.

A noter qu’il ne s’agira pas du seul record tenté ce dimanche par le pizzaïolo puisque celui de l’exposition du plus grand nombre de variétés de fromages au monde est également en jeu.

Le record du plus grand nombre de fromages sur une pizza est actuellement détenu par le chef Julien Serri avec une pizza de 834 fromages réalisée en septembre 2021 lors du Sirha, le Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation à Eurexpo près de Lyon.