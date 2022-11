Lyon : les pizzerias Jordan Tomas proposent une pizza spéciale Noël

Marier pizzas et Noël, c’est le pari dans lequel s’est lancé Jordan Tomas pour ses 4 établissements. A partir du 29 novembre et jusqu’au 2 janvier 2023, il sera possible de déguster un menu spécial pour la période de fin d’année.

Ce menu sera composé d’un spritz de Noël composé de campari, grenadine, jus et rondelles de citron vert, lambrusco rosé, framboises. Mais aussi de bâtonnets de pizzas à la ricotta et à la truffe. En plat, les clients pourront déguster la pizza de Noël à base de crème de champagne et Fior di Latte. Du jambon truffé, burrata truffée et des pousses d’Épinards seront ajoutés après cuisson. En dessert, les restaurants proposeront un tiramisu caramel au pain d’épices réalisé en partenariat avec le chef pâtissier Nabil Barina, champion du monde 2021 de tiramisu.

Il faudra débourser 29,90€ pour s’offrir ce menu qui sera disponible dans les restaurants de Limonest, Montélimar, Gerland et Civrieux.