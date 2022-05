Des pizzas à 1 euro pour l’ouverture d’un restaurant à Lyon !

L’enseigne de pizzerias Pizza Cosy, pose ses valises dans le 9e arrondissement de Lyon et lance une opération séduction pour son ouverture. Une ouverture solidaire pour attirer les Lyonnais dans la nouvelle enseigne. En effet, 100% des bénéfices des ventes seront reversés à l’association des Restos du Cœur. Les clients auront le choix parmi les quatre best-sellers du réseau.

L’objectif de l’enseigne ? S’installer dans tous les arrondissements de Lyon afin de permettre aux habitants de déguster leur pizza n’importe où. Déjà implantée à Lyon 2, Lyon 3, Lyon 4, Lyon 6, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Décines, Oullins… C’est au tour du 9e arrondissement.



Le concept est innovant et propose des produits 100% frais et à 90% français, une carte renouvelée tous les ans et une nouvelle recette tous les quinze jours.

Verra-t-on de longues files d'attente se former rue Roger Salengro ?