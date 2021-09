Morgan VS et des chefs de Lyon font une pizza avec 834 fromages, un record !

Les trois compères ont battu ce samedi le record du monde en cuisinant une pizza aux 834 fromages, tous français de surcrois, dans les cuisines du Sirha à Eurexpo près de Lyon. Ils y sont allés crescendo puisqu'ils ont d'abord réalisé une 500 fromages, dépassant ainsi le précédant record détenu par le Lyonnais Benoît Bruel.

Mais l'objectif n'était pas encore atteint : les deux Rhodaniens et Morgan Niquet visaient les 1000 fromages. Malheureusement, faute de fourniture, ils ont dû s'arrêter à 834. Sous les yeux d'un juge officiel du Guinness World Records, les fous de produits laitiers ont laissé exploser leur joie. Malheureusement pour les plus gourmands, cette pizza ne devrait pas être proposée sur la carte d'un restaurant. Ils pourront se réconforter avec une vidéo de l'événement qui paraîtra bientôt sur la chaîne Youtube de Morgan VS.