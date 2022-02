Un TGV en panne à Lyon perturbe la circulation des trains

Mise à jour 11h : La rame est toujours bloquée. Les équipes de maintenance sont sur place pour la dépanner et libérer les voies. Les trains entre Clermont et Lyon ne desserviront pas la gare de la Part-Dieu avant 16h. Ceux entre Parayl-le-Monial et Lyon et ceux entre Mâcon et Lyon circulent normalement.

Article initial : Un TGV est en panne depuis 8h entre les gares de Perrache et de la Part-Dieu à Lyon. "Plusieurs TER voient leur itinéraire être modifié. Le trafic est très perturbé", indique la SNCF.

Les trains en provenance de Roanne, Mâcon et Paray-le-Monial ne desservent pas la Part-Dieu et se rendent directement à Perrache.

La durée des perturbations n’est pas connue. Un retour à la normale du trafic est espéré dans la journée.