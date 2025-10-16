Politique

Métropole de Lyon : Véronique Sarselli veut “redonner la voix aux maires”

Métropole de Lyon : Véronique Sarselli veut “redonner la voix aux maires” - DR

La candidate LR à la présidence de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a dévoilé les résultats de sa Grande enquête Métropole 2025.

Cette dernière a été menée auprès de 920 élus locaux du territoire (485 réponses récoltées, soit 53%).

Le verdict est sans appel : près de 97% des répondants se disent mécontents du fonctionnement actuel de la collectivité dirigée par les écologistes et dénoncent une gouvernance jugée “trop verticale”.

Selon l’étude, 95,8% des élus estiment ne pas être consultés sur les décisions métropolitaines, tandis que 95,7% jugent que les besoins de leurs habitants ne sont pas suffisamment pris en compte. Plus de la moitié (50,8%) envisageraient même de quitter la Métropole si cela était possible. Un rappel du fameux Metropolexit brandi par une partie des maires de droite en début de mandat.

Face à ce constat, Véronique Sarselli promet une “nouvelle donne démocratique” : "En 2026, je mettrai en place un pacte de gouvernance avec les maires et une conférence dotée d’un avis élargi sur les projets locaux. Plus jamais une commune ne découvrira un projet décidé sans elle."

Les priorités des élus interrogés se concentrent sur la sécurité, la gestion financière, la santé, les transports et le commerce de proximité.

Suffisant pour mener à la victoire de la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, au coude à coude avec Bruno Bernard dans le sondage paru cette semaine ?

avatar
GLOUGLOU 1ER le 17/10/2025 à 09:19
JPP a écrit le 16/10/2025 à 22h59

Ce n'est même pas 1 sondage : juste une enquête Google auprès de ses amis.... Encore pire que le sondage de papi Aulas.

On ne fait pas de sondage quand on fait une enquête!

avatar
Titus69 le 17/10/2025 à 09:10

Ses LR me font rire.
Redonner de la voix aux maires ? si vous regardez la décision de LW et des députés LR mercredi vous voyez que les "têtes" n'écoutent pas la base et les élus terrain qui voulaient la censure.

Les LR ont toujours trahis et trahiront toujours c'est leur ADN.

Moi ce qui m'exaspère le plus c'est de les entendre s'affilier au Général De Gaulle alors qu'ils souillent sa tombe depuis des décennies avec leurs choix. Ils n'ont rien de gaulliste ils en sont même le contraire.

avatar
Fxempire le 17/10/2025 à 08:46

C'est vrai que les maires ont été méprisés par les écolos depuis 2020, ceux qui étaient à la gamelle (postes de vice-présidents à la Métropole) : complètement soumis pour laisser les écolos imposer leurs projets et orientations sur leur commune sans broncher.

avatar
JPP le 16/10/2025 à 22:59

Ce n'est même pas 1 sondage : juste une enquête Google auprès de ses amis.... Encore pire que le sondage de papi Aulas.

avatar
gab le 16/10/2025 à 18:51

Pour la MEROPOLE il y a 14 listes, une pour chaque circonscription.
Exemple : Lyon c'est 6 circonscriptions 55 élus, Villeurbanne 1 circonscription 17 élus, Val de Saône 1 liste 14 élus, etc...
Les écolos en 2020 sont arrivés en tête dans 9 des 14 circonscriptions.
Ce qui change en 2026, c'est que la liste arrivée en tête dans sa circonscription, n'aura pas automatiquement, 50% des élus en +, mais seulement 25% en+.
Si la règle qui va s’appliquer en 2026 (+ 25%), avait été applique en 2020, les écolos n’aurait pas eu la majorité absolue.

avatar
Je propose le 16/10/2025 à 18:11

Qu’on arrete et qu’on supprime ces conneries de metropoles, qui captent toutes les richesses, appauvrissent les peri urbins et surtout la ruralité, ils concentrent hopitaux, facs, culture, transports, administrations, etc les metropoles domaines de ces seigneuries dont nous les vasseaux sommes interdit d’acces tout en payant la dime.

avatar
Houlala le 16/10/2025 à 17:38

Si tous les jours il y a des déclarations de ce type, les 5 à 6 mois qui restent vont être lourds!

avatar
A la lecture du resultat le 16/10/2025 à 16:48

A la lecture du resultat ,Bruno Bernard en a deduit qu il fallait se débarasser de Payre et Maires .Apres , ça irait mieux .

avatar
roco le 16/10/2025 à 16:40

très malin d agir de la sorte pour un deal qui serait le suivvantnLyon à Aulas et la Métropole a LR

avatar
Perdu d'avance le 16/10/2025 à 16:10
Ex Précisions a écrit le 16/10/2025 à 14h21

Elle n'a aucune chance face à l'Aulasisation en cours, juste l'option de le suivre, de plus son parti est en miette depuis une semaine...
LR et macronistes ne s'entendent plus vraiment mais ils font la même politique !

Vous confondez Mairie de Lyon (1 seule commune / 9 arrondissements) et Métropole de Lyon (59 communes).
Ce sont 2 élections distinctes.

avatar
DMPP le 16/10/2025 à 15:40

Casser la voix,casse toi pauv'conne dixit ton mentor-menteur niko à la santé,à la tienne etienne blanc fourvoyeur de fonds depuis divonne les bains pour ton lolo wau,vaurien.

avatar
Mitt le 16/10/2025 à 15:23
Ex Précisions a écrit le 16/10/2025 à 14h21

Elle n'a aucune chance face à l'Aulasisation en cours, juste l'option de le suivre, de plus son parti est en miette depuis une semaine...
LR et macronistes ne s'entendent plus vraiment mais ils font la même politique !

Encore un qui n'a pas compris qu'il y avait 2 élections distinctes...

avatar
Dommage le 16/10/2025 à 14:37

pourquoi pas 99%, ça claque plus

avatar
Ex Précisions le 16/10/2025 à 14:21

Elle n'a aucune chance face à l'Aulasisation en cours, juste l'option de le suivre, de plus son parti est en miette depuis une semaine...
LR et macronistes ne s'entendent plus vraiment mais ils font la même politique !

