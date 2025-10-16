Métropole de Lyon : Véronique Sarselli veut “redonner la voix aux maires”

Cette dernière a été menée auprès de 920 élus locaux du territoire (485 réponses récoltées, soit 53%).

Le verdict est sans appel : près de 97% des répondants se disent mécontents du fonctionnement actuel de la collectivité dirigée par les écologistes et dénoncent une gouvernance jugée “trop verticale”.

Selon l’étude, 95,8% des élus estiment ne pas être consultés sur les décisions métropolitaines, tandis que 95,7% jugent que les besoins de leurs habitants ne sont pas suffisamment pris en compte. Plus de la moitié (50,8%) envisageraient même de quitter la Métropole si cela était possible. Un rappel du fameux Metropolexit brandi par une partie des maires de droite en début de mandat.

96 % des élus jugent la Métropole déconnectée & verticale. Les maires veulent être écoutés, pas contournés.



Je propose un Pacte Métropole/Communes :

🔹co-décision

🔹contrats territoriaux

🔹dialogue permanent.

👉Gouverner avec les communes, pour les habitants.#Sarselli2026 pic.twitter.com/7Um31GOubP — Véronique Sarselli (@SarselliV) October 15, 2025

Face à ce constat, Véronique Sarselli promet une “nouvelle donne démocratique” : "En 2026, je mettrai en place un pacte de gouvernance avec les maires et une conférence dotée d’un avis élargi sur les projets locaux. Plus jamais une commune ne découvrira un projet décidé sans elle."

Les priorités des élus interrogés se concentrent sur la sécurité, la gestion financière, la santé, les transports et le commerce de proximité.

Suffisant pour mener à la victoire de la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, au coude à coude avec Bruno Bernard dans le sondage paru cette semaine ?