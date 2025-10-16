Métropole de Lyon : Véronique Sarselli veut “redonner la voix aux maires”

Cette dernière a été menée auprès de 920 élus locaux du territoire (485 réponses récoltées, soit 53%).
Le verdict est sans appel : près de 97% des répondants se disent mécontents du fonctionnement actuel de la collectivité dirigée par les écologistes et dénoncent une gouvernance jugée “trop verticale”.
Selon l’étude, 95,8% des élus estiment ne pas être consultés sur les décisions métropolitaines, tandis que 95,7% jugent que les besoins de leurs habitants ne sont pas suffisamment pris en compte. Plus de la moitié (50,8%) envisageraient même de quitter la Métropole si cela était possible. Un rappel du fameux Metropolexit brandi par une partie des maires de droite en début de mandat.
96 % des élus jugent la Métropole déconnectée & verticale. Les maires veulent être écoutés, pas contournés.— Véronique Sarselli (@SarselliV) October 15, 2025
Je propose un Pacte Métropole/Communes :
🔹co-décision
🔹contrats territoriaux
🔹dialogue permanent.
👉Gouverner avec les communes, pour les habitants.#Sarselli2026 pic.twitter.com/7Um31GOubP
Face à ce constat, Véronique Sarselli promet une “nouvelle donne démocratique” : "En 2026, je mettrai en place un pacte de gouvernance avec les maires et une conférence dotée d’un avis élargi sur les projets locaux. Plus jamais une commune ne découvrira un projet décidé sans elle."
Les priorités des élus interrogés se concentrent sur la sécurité, la gestion financière, la santé, les transports et le commerce de proximité.
Suffisant pour mener à la victoire de la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, au coude à coude avec Bruno Bernard dans le sondage paru cette semaine ?
On ne fait pas de sondage quand on fait une enquête!Signaler Répondre
Ses LR me font rire.Signaler Répondre
Redonner de la voix aux maires ? si vous regardez la décision de LW et des députés LR mercredi vous voyez que les "têtes" n'écoutent pas la base et les élus terrain qui voulaient la censure.
Les LR ont toujours trahis et trahiront toujours c'est leur ADN.
Moi ce qui m'exaspère le plus c'est de les entendre s'affilier au Général De Gaulle alors qu'ils souillent sa tombe depuis des décennies avec leurs choix. Ils n'ont rien de gaulliste ils en sont même le contraire.
C'est vrai que les maires ont été méprisés par les écolos depuis 2020, ceux qui étaient à la gamelle (postes de vice-présidents à la Métropole) : complètement soumis pour laisser les écolos imposer leurs projets et orientations sur leur commune sans broncher.Signaler Répondre
Ce n'est même pas 1 sondage : juste une enquête Google auprès de ses amis.... Encore pire que le sondage de papi Aulas.Signaler Répondre
Pour la MEROPOLE il y a 14 listes, une pour chaque circonscription.Signaler Répondre
Exemple : Lyon c'est 6 circonscriptions 55 élus, Villeurbanne 1 circonscription 17 élus, Val de Saône 1 liste 14 élus, etc...
Les écolos en 2020 sont arrivés en tête dans 9 des 14 circonscriptions.
Ce qui change en 2026, c'est que la liste arrivée en tête dans sa circonscription, n'aura pas automatiquement, 50% des élus en +, mais seulement 25% en+.
Si la règle qui va s’appliquer en 2026 (+ 25%), avait été applique en 2020, les écolos n’aurait pas eu la majorité absolue.
Qu’on arrete et qu’on supprime ces conneries de metropoles, qui captent toutes les richesses, appauvrissent les peri urbins et surtout la ruralité, ils concentrent hopitaux, facs, culture, transports, administrations, etc les metropoles domaines de ces seigneuries dont nous les vasseaux sommes interdit d’acces tout en payant la dime.Signaler Répondre
Si tous les jours il y a des déclarations de ce type, les 5 à 6 mois qui restent vont être lourds!Signaler Répondre
A la lecture du resultat ,Bruno Bernard en a deduit qu il fallait se débarasser de Payre et Maires .Apres , ça irait mieux .Signaler Répondre
très malin d agir de la sorte pour un deal qui serait le suivvantnLyon à Aulas et la Métropole a LRSignaler Répondre
Vous confondez Mairie de Lyon (1 seule commune / 9 arrondissements) et Métropole de Lyon (59 communes).Signaler Répondre
Ce sont 2 élections distinctes.
Casser la voix,casse toi pauv'conne dixit ton mentor-menteur niko à la santé,à la tienne etienne blanc fourvoyeur de fonds depuis divonne les bains pour ton lolo wau,vaurien.Signaler Répondre
Encore un qui n'a pas compris qu'il y avait 2 élections distinctes...Signaler Répondre
pourquoi pas 99%, ça claque plusSignaler Répondre
Elle n'a aucune chance face à l'Aulasisation en cours, juste l'option de le suivre, de plus son parti est en miette depuis une semaine...Signaler Répondre
LR et macronistes ne s'entendent plus vraiment mais ils font la même politique !