Agression antisémite à Lyon : Jean-Michel Aulas en "colère devant ce que devient notre ville"

Ces dernières avaient été insultées alors qu'elle sortait d'un restaurant du 6e arrondissement, parce que le mari portait une kippa.
Mais alors que le maire écologiste martelait que "cet acte n'a pas sa place à Lyon", Jean-Michel Aulas décide d'en faire un argument politique.
Dans sa réaction, le probable candidat de la droite et du centre aux élections municipales 2026 à Lyon a estimé que "l’antisémitisme n’est pas un fait divers : c’est une alerte démocratique. On ne doit pas s’habituer à la haine".
S'il a apporté "tout (son) soutien aux victimes" de cet agression pour laquelle deux hommes ont été interpellés dans la foulée et placés en garde à vue, Jean-Michel Aulas y voit la conséquence d'une dégradation de certains facteurs à Lyon. Il évoque ainsi "(sa) colère devant ce que devient notre ville".
De quoi récolter en retour des dizaines de messages sur les réseaux sociaux lui reprochant de n'avoir jamais réussi à nettoyer les tribunes de Gerland puis du Groupama Stadium des supporters d'ultra-droite.
