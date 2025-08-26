Cette fois, c'était la dernière : Caroline Garcia à la retraite après son élimination de l'US Open

Ce lundi, Caroline Garcia s'est inclinée dès son entrée en lice à l'US Open. La Lyonnaise s'est inclinée face à la russe Kamilla Rakhimova en trois sets (6-4, 4-6, 6-3), signant ainsi le glas de sa carrière.

Comme elle l'avait annoncé, Caroline Garcia arrête le tennis professionnel à 31 ans seulement.

A New York après sa défaite, elle a été célébrée par le public. Après un bouquet offert par le patron de la FFT, le lyonnais Gilles Moretton, elle a fondu en larmes. "Je suis très en paix avec ma décision. Souffrir comme ça sur le court, je n'en suis plus capable", a déclaré la jeune mariée, qui compte désormais fonder une famille.