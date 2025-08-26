Sports

Cette fois, c'était la dernière : Caroline Garcia à la retraite après son élimination de l'US Open - DR

Le voyage aux Etats-Unis aura été bref.

Ce lundi, Caroline Garcia s'est inclinée dès son entrée en lice à l'US Open. La Lyonnaise s'est inclinée face à la russe Kamilla Rakhimova en trois sets (6-4, 4-6, 6-3), signant ainsi le glas de sa carrière.

Comme elle l'avait annoncé, Caroline Garcia arrête le tennis professionnel à 31 ans seulement.

A New York après sa défaite, elle a été célébrée par le public. Après un bouquet offert par le patron de la FFT, le lyonnais Gilles Moretton, elle a fondu en larmes. "Je suis très en paix avec ma décision. Souffrir comme ça sur le court, je n'en suis plus capable", a déclaré la jeune mariée, qui compte désormais fonder une famille.

Jérémy le 26/08/2025 à 10:41

Les derniers mots de Caro sur son Site Facebook après son dernier match " Hello 👋🏻
Vous avez déjà pu découvrir ma brassière dans les boutiques et sur le site Etam, un grand Merci pour votre si bel accueil sur cette 1e collection 🤗🙏🏻"

Vraiment émouvant

On a déjà sa remplaçante histrionique... le 26/08/2025 à 10:30

C'est reparti pour 10-15 ans, super...

Faker le 26/08/2025 à 10:23

Gain 221000 euros
25 fautes directes (dixit Figaro Sport)
Aucun point ATP WTA acquis
Pas mal pour un match

Bravo pour l'ensemble le 26/08/2025 à 08:55

Merci pour ce que vous nous avez donné, n'en déplaise aux grincheux. De toute façon on ne peut pas plaire à tout le monde dans ce monde où la bêtise est reine et s'étale sans complexe dans les réseaux dits sociaux (qui sont tous sauf sociaux).
Belle et longue vie, Caro

