Caroline Garcia à l'US Open : "C'est mon dernier tournoi, je n'ai rien à perdre"

La tenniswoman lyonnaise s'est mariée en juillet, après avoir été sortie dès le premier tour de Roland-Garros.

Initialement, elle devait s'éclipser après le tournoi parisien. Mais finalement, Caro s'est sentie l'envie de poursuivre jusqu'à la rentrée.

Ce lundi, Caroline Garcia va donc disputer le dernier tournoi de sa carrière. A l'US Open, elle doit affronter la russe Kamilla Rakhimova (68e). La désormais 174e joueuse mondiale apparaît assez détachée des enjeux que représente sa présence à New York.

"C'est rigolo de se dire que je fais peut-être ça seulement pour un match. Mais ça ne me gêne pas. Je me sens prête, je suis en paix avec ma décision", expliquait-elle à nos confrères de l'Equipe.

A Eurosport, Caroline Garcia montrait encore que dans sa tête, la retraite avait presque débuté : "C'est mon dernier tournoi, je n'ai rien à perdre".

Caroline Garcia face à Kamilla Rakhimova, c'est ce lundi à 18h, heure française.