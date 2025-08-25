Sports

Caroline Garcia à l'US Open : "C'est mon dernier tournoi, je n'ai rien à perdre"

Depuis l'annonce fin mai, Caroline Garcia prépare minutieusement sa retraite.

La tenniswoman lyonnaise s'est mariée en juillet, après avoir été sortie dès le premier tour de Roland-Garros.

Initialement, elle devait s'éclipser après le tournoi parisien. Mais finalement, Caro s'est sentie l'envie de poursuivre jusqu'à la rentrée.

Ce lundi, Caroline Garcia va donc disputer le dernier tournoi de sa carrière. A l'US Open, elle doit affronter la russe Kamilla Rakhimova (68e). La désormais 174e joueuse mondiale apparaît assez détachée des enjeux que représente sa présence à New York. 

"C'est rigolo de se dire que je fais peut-être ça seulement pour un match. Mais ça ne me gêne pas. Je me sens prête, je suis en paix avec ma décision", expliquait-elle à nos confrères de l'Equipe.

A Eurosport, Caroline Garcia montrait encore que dans sa tête, la retraite avait presque débuté : "C'est mon dernier tournoi, je n'ai rien à perdre".

Caroline Garcia face à Kamilla Rakhimova, c'est ce lundi à 18h, heure française.

caroline garcia

avatar
Venividivinci le 25/08/2025 à 11:23

Elle était forte en 2022 c a c est fait

Signaler Répondre
avatar
Pere Gola le 25/08/2025 à 10:34

C'est du publi-reportage non signalé comme tel.

Signaler Répondre
avatar
Jeremy le 25/08/2025 à 10:33

Aller au Etats Unis pour perdre au premier tour en deux sets, bonjour le bilan carbone. On entend pas les écologistes ici

Signaler Répondre
avatar
‎ Bob_le_vrai‎ ‎ le 25/08/2025 à 08:32

Quoi, elle arrête?? Connais pas cette dame.

Signaler Répondre
avatar
‎ Libriste‎ ‎ le 25/08/2025 à 08:31

Quelle triste nouvelle que cette fin de carrière. Comment va-t-on pouvoir vivre demain sans ses matchs légendaires, les franches parties de rigolades entre amis à chaque match avec sont tennis stérile , perdant et sans talent. Elle qui ma fait gagner des fortunes en pariant sur ses défaites prévisibles, je lui suis reconnaissant à jamais.

Signaler Répondre
avatar
merci i madame le 25/08/2025 à 07:40

Caroline Garcia restera comme l’une des meilleures joueuses françaises de sa génération avec un palmarès en simple et en double et une forte personnalité qui a marqué le tennis féminin

Signaler Répondre
avatar
Ariba le 25/08/2025 à 07:21

Normal que tu n'as rien à perdre, t'as toujours tout perdu !

Signaler Répondre

