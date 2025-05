La tenniswoman lyonnaise Caroline Garcia annonce mettre un terme à sa carrière

Sur son compte X (ex-Twitter), la tenniswoman lyonnaise de 31 ans, Caroline Garcia, a déclaré qu’elle comptait prendre sa retraite après son 14e Roland-Garros. En cause, une fatigue physique accumulée ces dernières années.

"Cher tennis, il est temps de te dire au revoir. Après 15 ans à concourir au plus haut niveau - et plus de 25 ans à consacrer presque chaque seconde de ma vie à ce sport - je me sens prête à tourner la page et à ouvrir un nouveau chapitre, a expliqué la Française. Mon parcours n'a pas toujours été facile. Depuis mes débuts, le tennis a toujours représenté bien plus que des victoires ou des défaites. C'était l'amour ou la haine. La joie ou la frustration. Et malgré tout, je suis profondément reconnaissante pour tout ce que cette aventure m'a offert. Pour tout ce que le tennis m'a donné. Pour la femme forte, passionnée et déterminée qu'il m'a aidée à devenir. Mais aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose. Mon corps - et mes aspirations personnelles - me le demandent", peut-on lire dans son annonce.

Sur le circuit WTA depuis 2011, Caroline Garcia va laisser une emprunte dans le tennis féminin français, avec ses 11 titres remportés en simple et ses deux sacres en double à Roland-Garros en 2016 et 2016. "Dans les prochains jours, je prendrai le temps de parler de ce qui m'attend. Mais pour l'instant, je veux simplement savourer pleinement ces dernières semaines en tant que joueuse professionnelle", a-t-elle conclu.

Les supporters français pourront donc lui rendre un bel hommage à Paris, pendant la quinzaine de Roland-Garros. Et ce, dès ce dimanche.

Fly with Caro, one last time.