Encore une manifestation antivax/antipass ce samedi à Lyon

Comme la semaine dernière et les précédentes, le collectif citoyen Lyon pour la Liberté a lancé un appel à la manifestation ce samedi. Tandis que l'épidémie de coronavirus regagne en puissance, les militants se sont donnés rendez-vous place Bellecour "pour la défense des libertés, contre le pass sanitaire et pour la réintégration des soignants suspendus".

Lyon pour la Liberté souhaite également "défendre nos enfants" et "dénoncer les effets secondaires des vaccins", tandis que le gouvernement et la communauté scientifique appellent les plus fragiles à recevoir une 3e dose de rappel.