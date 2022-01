Dans la région : le Premier ministre Jean Castex pris à partie et insulté par des antivax

Le déplacement à Grenoble et Echirolles du Premier ministre Jean Castex, accompagné de plusieurs ministres et notamment le régional de l’étape Olivier Véran, a été accélérée au pas de course à cause de manifestants antivax.

Ce sont d’abord les habitants de la cité de L’Arlequin à la Villeneuve qui ont alpagué le chef du gouvernement pour se plaindre de leur quotidien et de l’inaction de l’Etat.

Puis une quinzaine de manifestants opposés à la vaccination contre le Covid-19 et au pass vaccinal ont fait irruption, obligeant le cortège ministériel à être exfiltré sous les insultes. "Castex en prison", "vendus", "assassins" ont notamment été criés par les individus remontés. Parmi eux, des Gilets jaunes.

Ces derniers ont également pris à partie Eric Piolle, le maire écologiste de Grenoble. Juste avant de se rendre à Lyon pour le meeting de Yannick Jadot, il accompagnait Jean Castex dans le quartier après avoir fustigé sa venue, estimant que "nos villes ne sont pas des zoos". Dans une vidéo du Dauphiné Libéré, on voit le vélo du premier magistrat grenoblois être retenu quelques secondes par un manifestant. Eric Piolle s’enfuit ensuite en pédalant sous les huées.

Éric Piolle quitte la Villeneuve à vélo après la visite de Jean Castex et ses ministres, sous les huées des manifestants présents. #Grenoble pic.twitter.com/1AGfc0ApMn — Baptiste Villermet (@villermet_b) January 29, 2022