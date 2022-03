Près de Lyon : Jean Castex fera finalement sa visite chez Sanofi lundi

Le Premier ministre et ses ministres de la Santé, de la Recherche et déléguée à l'Economie avaient finalement renoncé à visiter le site de l'entreprise Sanofi au nord de Lyon à cause du déclenchement la veille de la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

Le déplacement n'a pas été repoussé trop loin dans le temps. Car c'est bien ce lundi après-midi que le quatuor du gouvernement sera attendu à Neuville où ils présenteront la stratégie maladies émergentes et infectieuses dans le cadre de France 2030, et annonceront "un investissement majeuri de Sanofi afin de doter la France d'une chaine de valeur complète et autonome sur la technologie ARNm, de la R&D à la production".

Jean Castex doit également poser la première pierre de l'usine Evolutive Vaccine Facility du groupe Sanofi, qui doit permettre de produire plusieurs vaccins simultanément dans une même unité de production.

Jeudi, le Premier ministre annonçait l'important relâchement à venir des mesures restrictives dans le cadre de la crise sanitaire avec la suspension du pass vaccinal et du port obligatoire du masque dans les lieux clos, sauf hôpitaux et transports en commun, à compter du 14 mars.