Après deux ans d’attente, le vaccin anti-Covid de Sanofi disponible ce jeudi dans les pharmacies

"Notre rappel a été éprouvé, développé et produit en France. On est fier !" Ce sont les mots de Charles Wolf, directeur général "Vaccins France" chez Sanofi dans les colonnes du Parisien ce jeudi. Attendu depuis deux ans, ce vaccin anti-Covid peut désormais se trouver dans les pharmacies.

Cette injection, baptisée "VidPrevtyn Beta", est "efficace et utile pour réponse aux besoins des personnes réticentes aux vaccins à ARN messager, et à celles qui présentent une contre-indication". La Haute Autorité de Santé précise malgré tout que les vaccins de Sanofi, à protéine recombinante, "sont à utiliser en seconde intention" et "recommande toujours de privilégier les vaccins à ARN messager bivalents".

Plus de 70 millions de doses de ce rappel ont été achetées par l’Europe. "Il y en aura largement assez. Selon les premières données, notre rappel serait aussi efficace que ceux de Pfizer et Moderna", poursuit Charles Wolf.

Pour rappel, le géant pharmaceutique dont le siège est basé à Lyon avait reconnu il y a quelques mois "un échec" dans la course au vaccin anti-Covid face à Pfizer et Moderna. Aujourd’hui, le laboratoire ne baisse pas les bras concernant la conception d’un vaccin à ARN messager. "On a créé un centre de recherche près de Lyon grâce à un plan d’investissement d’un milliard d’euros. Notre objectif : développer six vaccins à ARN messager d’ici 2030 contre la grippe, la bronchiolite, l’infection à chlamydia, et même contre l’acné !", conclut le directeur général "Vaccins France" chez Sanofi.