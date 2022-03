Près de Lyon : que vient faire Jean Castex ce lundi chez Sanofi ?

Jean Castex, Olivier Véran, Frédérique Vidal et Agnès Pannier-Runacher devaient déjà se rendre sur place le 25 février dernier.

Le Premier ministre et ses ministres de la Santé, de la Recherche et déléguée à l'Economie avaient finalement renoncé à visiter le site de l'entreprise Sanofi au nord de Lyon à cause du déclenchement la veille de la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

Le déplacement a finalement été repoussé à ce lundi où le quatuor du gouvernement présentera la stratégie maladies émergentes et infectieuses dans le cadre de France 2030. Au programme également : l'annonce d'un "investissement majeur de Sanofi afin de doter la France d'une chaine de valeur complète et autonome sur la technologie ARNm, de la R&D à la production".

Jean Castex doit également poser la première pierre de l'usine Evolutive Vaccine Facility du groupe Sanofi, qui doit permettre de produire plusieurs vaccins simultanément dans une même unité de production.