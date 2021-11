"La République doit être partout chez elle" : Jean Castex a visité les quartiers en difficultés de la métropole de Lyon

Le premier ministre, qui a passé la journée dans l'agglomération lyonnaise, a profité de ce déplacement pour "voir comment se déploie la politique gouvernementale et comment nous devons adapter le dispositif et éventuellement les corriger".

"Nous étions dans des quartiers qui rencontrent un certain nombre de difficultés et qui sont aussi extrêmement dynamiques et qui travaillent très fortement à leur avenir", a souligné le chef du gouvernement. "L'objectif que nous partageons avec tous les acteurs que j'ai rencontrés, les élus, les associations, les entreprises, les établissements scolaires, les forces de sécurité… c'est le même : que la république soit partout chez elle. C'est le symbole de ma venue à Lyon", a insisté Jean Castex.

Le premier ministre a assuré que le gouvernement donnera aux services publics de justice et aux forces de sécurité intérieure "des moyens supplémentaires" pour veiller "au respect de la loi républicaine", promettant également une cinquantaine de postes d'éducateurs et de médiateurs, car "il ne faut pas négliger la prévention".

"Nous déployons tous les moyens pour assurer la sécurité à laquelle tous nos concitoyens ont droit. Nous nous attaquons à la réponse pénale. J'ai parfaitement conscience qu'elle mérite d'être renforcée et confortée pour que tous les faits puissent avoir la suite pénale qu'il mérite", a expliqué Jean Castex.

Le premier ministre a également rappelé que la "République doit encore être une promesse et un ascenseur social" : "nous agissons sur le terrain et d'abord sur celui de l'éducation". Et de citer également les opérations de rénovations urbaines et la politique de l'emploi. Le tout "pour que l'intégration républicaine reprenne sa marche en avant".