Jean Castex attendu à Lyon vendredi pour soutenir les policiers pris pour cible à la Duchère

Jean Castex sera en déplacement ce vendredi dans la Métropole de Lyon. Il sera accompagné de Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté, de Nadia Hai, ministre déléguée auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargée de la Ville, et de Nathalie Elimas, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée de l'Éducation prioritaire.

Le Premier ministre vient mettre en avant le déploiement sur le terrain des actions décidées dans le cadre du Comité interministériel à la Ville. Il apportera tout d’abord son soutien aux policiers de la brigade anti-criminalité pris pour cible en octobre dernier par des tirs dans le quartier de la Duchère.

Le chef du gouvernement est ensuite attendu sur le plateau des Minguettes à Vénissieux pour une rencontre avec l’équipe pédagogique et les élèves du lycée Jacques Brel puis à Vaulx-en-Velin où il assistera au comité de suivi local de la Politique de la Ville.

Un déjeuner en compagnie d’habitants et d’associations "qui agissent au quotidien pour leurs quartiers via des actions de médiation citoyenne, de prévention de la délinquance, de protection des jeunes ou de facilitation des relations entre les habitants et les institutions" viendra clôturer ce déplacement de Jean Castex dans la Métropole de Lyon.