Guerre Ukraine-Russie : Jean Castex fait une croix sur son déplacement près de Lyon chez Sanofi

Le Premier ministre était attendu ce vendredi matin à Neuville-sur-Saône au nord de Lyon. Il n'en sera rien, le déplacement est reporté à une date ultérieure. Avec ses ministres de la Santé, de l'Enseignement supérieur et déléguée à l'Industrie Olivier Véran, Frédérique Vidal et Agnès Pannier-Runacher, il devait faire l'annonce d'un "investissement majeur de Sanofi afin de doter la France d'une chaine de valeur complète et autonome sur la technologie ARNm, de la R&D à la production", mais aussi poser la première pierre de l'usine Evolutive Vaccine Facility du groupe Sanofi.

Jean Castex restera finalement à Paris auprès d'Emmanuel Macron pour gérer la crise russo-ukrainienne, devenue une guerre depuis cette nuit et les bombardements de Moscou sur plusieurs villes ukrainiennes.

"À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité", a annoncé le Président de la République à 13h30 lors de son allocution ce jeudi. Il évoquait aussi "l'atteinte la plus grave à la paix et à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies".

Quelles seront les sanctions prises par la France à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine ? Plusieurs rendez-vous internationaux sont programmés comme le G7 ce jeudi après-midi, le Conseil européen à Bruxelles dans la soirée et la réunion en visioconférence de l'Otan vendredi. Emmanuel Macron a promis de réaliser d'autres prises de parole d'ici la fin de la semaine.