Semaine de mobilisation pour l’Ukraine à Lyon au moment de l’anniversaire de la guerre

C’était déjà là le 24 février dernier que Vladimir Poutine annonçait le lancement d’une importante offensive militaire en Ukraine afin de "dénazifier la population" selon ses termes. A l’annonce de cette guerre, un important rassemblement de soutien à l’Ukraine s’était organisé à Lyon. Dans les semaines qui suivaient, plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées au niveau de la place Bellecour pour réclamer la fin de cette guerre.

Samedi prochain arrive l’anniversaire de cette invasion, et pour cela, le collectif 69 de solidarité avec la résistance du peuple ukrainien appelle à la mobilisation. Ce collectif est composé d'associations comme Lyon-Ukraine, Ukraine 33 mais aussi des syndicats et des groupes politiques tels que l'Union syndicale Solidaires Rhône et EE-LV 69.

Cette semaine sera rythmée par une conférence le mercredi 22 janvier à 18h, à l'Hôtel de Ville de Lyon avec Alexandre Tcherkassov de l'association Mémorial. Puis vendredi des Flash mob viendront animer les alentours de la place Bellecour à 8h30, 12h30 et 17h30. Selon Jean-François Bau, administrateur de l’association Lyon-Ukraine "ces actions ont pour but de parler de l’Ukraine autrement et pas que de la guerre. Il faut créer une unité et des liens de solidarités entre les français et les Ukrainiens".

Ces actions ont pour but de refaire parler de l’Ukraine pour "avoir le soutien de l’opinion publique" avant le grand rassemblement national prévu partout en France le samedi 25 février. L’objectif de cette journée de rassemblement est de montrer leur soutien à l’Ukraine et d’affirmer leur "opposition à Poutine et à sa guerre", énonce l’administrateur de l’association Lyon-Ukraine. Des associations comme l’Union des Ukrainiens de France, Réseau français de solidarité avec l’Ukraine et Pour l’Ukraine pour leur liberté et la nôtre, soutiennent ce mouvement sur le plan national.

Aujourd’hui Jean-François Bau affirme que les réclamations restent les mêmes : "On souhaite un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes d’Ukraine de façon permanente pour assurer une paix durable".