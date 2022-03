Guerre en Ukraine : un fonds d'urgence de 300 000 euros voté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Et le dossier prioritaire concernait évidemment le conflit et la réponse humanitaire que la collectivité pouvait y apporter.

Lundi, la Métropole de Lyon débloquait 50 000 euros destinés à Alliance Urgence, le collectif regroupant les six ONG Action contre la faim, Care, Handicap International, Médecins du Monde, Plan International et Solidarités International.

La Région elle crée un fonds d'urgence de 300 000 euros pour financer "un appui médical pour la prise en charge des victimes de guerre, un soutien à l’action des ONG et associations régionales au profit des populations réfugiées dans les pays limitrophes et l’apport d’un soutien à l’accueil des réfugiés ukrainiens en Région Auvergne-Rhône-Alpes".

On se souvient que la gauche, par les voix notamment de Najat Vallaud-Belkacem et de Fabienne Grébert, s'était émue cette semaine de voir l'accueil des réfugiés absent de la délibération. Ce dernier a été rajouté à la dernière minute.

"Notre deuxième ligne d’action, c’est de contribuer au meilleur accueil possible des réfugiés ukrainiens qui sont notre pays. La Région va agir dans trois domaines principaux : l’identification et la mise à disposition de logements d’urgence, notamment dans les internats des lycées ; l’enseignement du français, et l’aide à l’insertion professionnelle, notamment dans les métiers en tension dans lesquels les réfugiés ukrainiens pourront facilement trouver un emploi", a indiqué Laurent Wauquiez. Selon le président d'Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'à 10 000 réfugiés sont attendus dans la région.

L'élu LR a promis d'agir enfin à un troisième niveau : "contribuer à la reconstruction de l’Ukraine, notamment avec la fondation Mérieux, une fois que le conflit aura pris fin".