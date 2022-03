Près de Lyon : un nouveau centre d’accueil pour la protection temporaire dédié aux personnes déplacées d’Ukraine

C’était une grande première : la France a déployé le statut de protection temporaire pour les personnes déplacées d’Ukraine. Cette convention offre à ces populations un droit au travail, à percevoir un pécule d’au moins 14,50 euros par jour et par personne le droit à la formation, à l’éducation, une couverture sociale, pendant une durée de six mois et renouvelable sur trois ans.

Un nouveau centre d’accueil a ouvert ses portes ce dimanche à Villeurbanne, “afin de faciliter le déploiement de cette protection à Lyon et ses alentours,” a expliqué le préfet du Rhône et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Pascal Mailhos, en précisant “qu’il lui a paru naturel de réunir l’ensemble des services administratifs en un même lieu.”

Au 22 rue Decomberousse à Villeurbanne, le centre est ouvert de 9h à 18h sans rendez-vous. Le lieu est submergé de personnes déplacées d’Ukraine, majoritairement des femmes et des enfants. Sans compter la file d’attente à l’entrée du bâtiment, tous les sièges sont pris dans les différents services du centre. Il y règne une ambiance d’aéroport.

“Son point fort, c’est la rapidité et la fluidité du parcours de cette articulation des principaux interlocuteurs dans un même lieu pour les personnes qui réclament une protection. C’est une réponse optimale” a affirmé Jean-François Ploquin, directeur général du Forum réfugiés-Cosi.

Les populations passent d’abord devant le Forum Réfugiés, et poursuivent leur chemin auprès de la préfecture pour la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour. Les déplacés d’Ukraine prétendent ensuite à leur pécule à l’OFII (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration) où une carte bleue leur est fournie. D’autres services tels que Pôle Emploi, l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’Inspection Académique sont présents pour des offres d’emploi, un suivi sanitaire et enfin pour pouvoir inscrire les enfants à l’école en fonction de leur niveau.

Le centre a accueilli environ 250 personnes par jour depuis son ouverture. Près de 70 personnes sont mobilisées dans cette structure où les interprètes font le lien, accompagnés d’associations ukrainiennes. Au total, depuis le début du conflit, 550 autorisations provisoires de séjour ont été délivrés dans le département.

“On arrive avec rien et on repart avec tout,” a témoigné un bénéficiaire de la protection temporaire à Pascal Mailhos. Le préfet du Rhône et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes affichait déjà sa satisfaction de ce centre qui “permet à tous les gens qui se trouvent à Lyon de disposer de ce dispositif de protection temporaire.”

N.S.