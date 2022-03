Lyon : bloquée en Russie, Euronews évoque une "restriction intolérable"

Sur fond de guerre en Ukraine, le Kremlin a décidé de stopper la diffusion d’Euronews en Russie, au même titre que d’autres chaînes couvrant le conflit.

Une "restriction intolérable" pour la chaînée basée dans le quartier de la Confluence à Lyon. Ce blocage est "imposé aux millions de personnes à travers la Russie qui comptaient plus que jamais sur Euronews, pour obtenir des informations impartiales basées sur des faits, dans un contexte de désinformation et de propagande accrues", poursuit la chaîne dans un communiqué de presse.

Euronews cite l’article 19 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies, dont la Russie est signataire, pour réclamer le retour de sa diffusion dans le pays et ainsi "garantir au peuple russe "le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit », tel que prévu par la Déclaration".

Si Moscou ne donne aucun signe positif, Euronews "se réserve le droit d’envisager toutes les voies juridiques pour continuer à diffuser librement en Russie la vérité sur la guerre".

Euronews, qui bénéficie d’un canal en langue russe, estime toucher plus de 30 millions de foyers TV de l’autre côté de l’Oural. "L’édition en langue russe d'Euronews continue à fournir ce service à de nombreux autres pays. Le trafic vers ses plateformes numériques a bondi depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En Russie même, au Belarus, au Kazakhstan ou en Ukraine - pour ne citer que ces pays - les audiences numériques d'Euronews ont triplé au cours du dernier mois", conclut le communiqué de la chaîne présidée par Michael Peters.