Lyon : la direction d’Euronews annonce supprimer près de 200 postes d’ici 2024

Une information relayée ce jeudi par l’AFP, qui confirme qu’exactement 198 postes allaient être supprimés, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). La direction espère étendre son plan de licenciement jusqu’à octobre 2024. Euronews a enregistré près de 160 millions d’euros de pertes en dix ans.

De grosses difficultés financières et des locaux trop coûteux. Euronews a mis en vente son édifice vert de 10 000 m² depuis novembre dernier, et laisse présager depuis des mois ces licenciements. Ce qui avait engendré un mouvement de grève début février, face à l’incertitude du maintien de l’emploi des salariés.

La chaîne aux 30 nationalités différentes envisage la création d’une "rédaction centrale à Bruxelles et l’ouverture de six bureaux à Rome, Berlin, Lisbonne, Madrid, Londres (et Lyon) dans un délai de six mois", selon le SNJ. Seuls 142 postes ont prévu d’être conservés à Lyon, avec le maintien des équipes de langues françaises, russes et farsi (langue iranienne, ndlr). Le départ des équipes restantes de l’édifice actuel est espéré pour fin 2024.

Euronews, qui fête ses 30 ans d’existence cette année, est une chaîne internationale d’informations, diffusée en 15 langues différentes. Rachetée en juillet dernier à 88% par Alpac Capital, la chaîne avait déjà licencié une trentaine d’employés fin 2020, déjà en proie à des difficultés financières. Une situation déplorée par le SNJ : "Le démantèlement de notre chaîne à Lyon est désormais total."

Le nombre de postes redéployés dans les autres villes n’a pas été précisé par la direction d’Euronews.