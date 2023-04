Licenciements et départ de Lyon : Bruno Bernard demande à Emmanuel Macron de trouver une solution pour Euronews

Avant cela, la chaîne d'informations basée dans le quartier de la Confluence prévoit un plan de 197 licenciements qui inquiète.

Si les écologistes n'ont jamais été considérés comme des partenaires et des interlocuteurs privilégiés par les dirigeants d'Euronews, Bruno Bernard a décidé de s'emparer du dossier...pour mieux le confier à Emmanuel Macron.

Le président de la Métropole de Lyon a ainsi publié sur Twitter son courrier adressé au chef de l'Etat.

📢 Ma lettre à @EmmanuelMacron

concernant la situation préoccupante des salariés d'@euronewsfr dans la Métropole de Lyon. 🇪🇺 https://t.co/gqAykhzp1b pic.twitter.com/lYT33BkOwt — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) April 4, 2023

"Il est aujourd'hui crucial de ne pas perdre l'essence même de la mission de cette chaîne, qui est de fournir une information impartiale et de qualité aux citoyens européens, ouvrte sur les différentes régions et cultures du continent. Les enjeux locaux sont tout aussi importants et méritent d'être couverts par des journalistes expérimentés et compétents. Nous devons donc veiller à ce que cette évolution ne se fasse pas au détriment de l'équilibre territorial et de la diversité des points de vue", écrit Bruno Bernard.

L'élu écologiste alerte sur la situation "particulièrement préoccupante" d'Euronews et le côté "illusoire" des projets de reclassement des salariés concernés par le plan de licenciements.

"La situation d'Euronews doit être traitée aux niveaux des Etats et au niveau européen. Je suis convaincu qu'il est possible de trouver des solutions pour préserver la mission d'intérêt général d'Euronews et pour accompagner les salariés menacés de licenciements", conclut Bruno Bernard.

Alors que le dossier Interpol, également tenté par un départ de Lyon et de France, avait mobilisé le gouvernement, Euronews crée moins de remous à Paris. Ce courrier changera-t-il la donne ?