Michael Peters : "Avant son blocage, Euronews était le dernier pont entre l'Europe et la Russie"

Lundi dernier, Euronews était officiellement bloquée en Russie. Une réponse aux différents retraits et boycotts de l'Occident liés à la guerre en Ukraine. "La surprise, c’est d’avoir duré aussi longtemps", reconnaît Michael Peters.

Et ce blocage a eu l'effet inverse désiré par Moscou selon le président de la chaîne basée à Lyon : "L’audience russophone représente 25% de notre audience mondiale. Elle est répartie dans tous les pays russophones donc la perte réelle d’audience, on ne la connaît pas encore. Par contre sur le digital, on a un phénomène contraire, c’est incroyable. Les chiffres sur notre site ont explosé. Notre chance, c’est que le jour où Euronews a été bloquée, le matin-même la Russie avait bloqué Instagram et Facebook. Et donc des millions de Russes avaient eu recours à un VPN (outil permettant de masquer son adresse IP et de faire croire qu’on est basé dans un autre pays ndlr). Notre édition russe en digital est aujourd’hui la 2e derrière l’anglaise".

"Jusqu’au blocage, nous étions le dernier pont entre l’Europe et la Russie. Et nous le serons toujours quand nous reviendrons sur les ondes", poursuit-il.

Euronews va cette année changer d'actionnaire majoritaire. Alpac Capital doit racheter les parts du milliardaire égyptien Naguib Sawiris. "Pedro Vargas vient avec une vision. C’est un fonds donc son objectif est de prendre une société qui vaut tant pour faire en sorte qu’elle vaille beaucoup plus à l’avenir, c’est son métier. Ça ne peut être que profitable à Euronews", analyse Michael Peters.

Comme Interpol, un vieux serpent de mer entoure l'avenir d'Euronews à Lyon. Et comme le siège de la police internationale, le peu d'engouement des écologistes lyonnais pourrait peser dans la balance. "Les relations avec les collectivités locales sont au point mort, regrette Michael Peters. Ils m’ont fait comprendre qu’ils n’ont pas d’intérêt particulier pour nous. Le lien que l’on avait, qui était assez fort du temps de Gérard Collomb, s’est effondré". "On n’a pas de raison affective de rester à Lyon. On a des réflexions stratégiques, notamment avec le nouvel actionnaire d’Euronews", reconnaît même le dirigeant de la chaîne.

