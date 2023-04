Lyon Politiques : alliance face aux Verts, Euronews et Voies Lyonnaises - 07/04/23

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, les journalistes Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret, le collaborateur politique Slim Mazni et le conseiller municipal de Lyon Jean-Yves Sécheresse interviennent sur les sujets suivants :

- Yann Cucherat appelle à une alliance avec David Kimelfeld et Pierre Oliver : la réconciliation, seule manière de renverser les Verts ?

- Départs possibles d'Euronews et d'Interpol : la faute au manque d'intérêt des écologistes ?

- Blocages politiques et citoyens des Voies Lyonnaises à Caluire, Lyon 5e, Oullins... Le réseau cycliste idéal est-il menacé ?

🗣️ Lyon Politiques décrypte l'actu lyonnaise de la semaine : alliance contre les Verts en 2026, @euronews, Voies Lyonnaises. @alexisandre69 @LyonRRF @gouyperret69 @mazni4 et Jean-Yves Sécheresse apportent leurs analyses https://t.co/Jdjq40MwwW — Lyon Mag (@lyonmag) April 7, 2023

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

00:00 Intro/Sommaire

00:30 Alliance Kimelfeld-Cucherat-Oliver

14:49 Euronews

25:37 Voies Lyonnaises