Lyon Politiques

Lyon Politiques : Aulas, Doucet et la Métropole face au 1er sondage - 17/10/25

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Lyon Politiques : Aulas, Doucet et la Métropole face au 1er sondage - 17/10/25
Lyon Politiques : Aulas, Doucet et la Métropole face au 1er sondage - 17/10/25 - LyonMag

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli et le politologue Romain Blachier interviennent sur les sujets suivants :

- Sondage : Jean-Michel Aulas peut-il remporter Lyon dès le 1er tour ?
- Sondage : Grégory Doucet doit-il renoncer à se présenter ?
- Sondage : le RN, arbitre du 3e tour entre Bruno Bernard et Véronique Sarselli ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

00:00 Introduction/Sommaire
00:40 David Kimelfeld
09:38 Stratégie de Jean-Michel Aulas
23:13 Législatives anticipées

X

Tags :

Lyon Politiques

Jean-Michel Aulas

Grégory Doucet

municipales 2026 à Lyon

métropolitaines 2026

16 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Le dogmatisme se paye toujours… le 18/10/2025 à 09:23

Tout sauf les Écolos et affidés qui nous ont gavés à outrance depuis le début de leurs mandats.

Signaler Répondre
avatar
Exact le 18/10/2025 à 09:19
bien d'accord a écrit le 17/10/2025 à 22h53

Doucet n'incarne pas la lyonnitude, et cherche à convaincre bien plus qu'il n'écoute.

Les lyonnais ne sont pas forcément contre les pistes cyclables, par contre ils n'en peuvent plus de la méthode verte qui consiste à faire des travaux partout par pure idéologie.

ils ne sont pas contre les pistes cyclables OUI, par contre ils sont contre l’OVERDOSE de pistes cyclables !

Signaler Répondre
avatar
Belle erreur de casting… le 18/10/2025 à 09:16

Depuis plus de 4 ans, je répète que le costume de Maire de Lyon est bien trop grand pour Greg!
Eh bien, aujourd’hui on y est!
Et son équipe, pas un pour rattraper l’autre.
Pathétique !

Signaler Répondre
avatar
@ben voyons le 18/10/2025 à 08:43
ben voyons a écrit le 17/10/2025 à 20h43

Open bar pour les journaleux de LYON MAG - ça vole bas les "zinvesigations" de ce pseudo journal numérique ! et il reçoit une subvention de combien pour dire toutes ces bétises d'intox ?

Vous n'avez visiblement pas écouté cette émission, de qualité, pondérée et argumentée.

Signaler Répondre
avatar
Tout sauf les écolos, Doucet en tête le 18/10/2025 à 07:08

Je voterai (sans grande originalité) pour le candidat le mieux placé dans les sondages pour éliminer les escrolos.

Dommage que NPG ait laissé passer son tour. Et je la vois mal revenir dans la course alors qu'elle est inconnue et en dessous des 5%. Il va falloir qu'elle se trouve un vrai boulot au printemps !

Signaler Répondre
avatar
mais oui... le 18/10/2025 à 06:44
ben voyons a écrit le 17/10/2025 à 20h43

Open bar pour les journaleux de LYON MAG - ça vole bas les "zinvesigations" de ce pseudo journal numérique ! et il reçoit une subvention de combien pour dire toutes ces bétises d'intox ?

Quand l'évidence montre que Doucet n'a pas le niveau pour un second mandat, vous accusez l'univers entier, mais jamais votre poulain ?

Signaler Répondre
avatar
EELV doit changer de candidat le 18/10/2025 à 06:24

Doucet est complètement plombé pas ses affaires judiciaires et son style cassant et distant. Il va entraîner toute la gauche dans sa défaite.

Signaler Répondre
avatar
bien d'accord le 17/10/2025 à 22:53

Doucet n'incarne pas la lyonnitude, et cherche à convaincre bien plus qu'il n'écoute.

Les lyonnais ne sont pas forcément contre les pistes cyclables, par contre ils n'en peuvent plus de la méthode verte qui consiste à faire des travaux partout par pure idéologie.

Signaler Répondre
avatar
Moliere en est mort le 17/10/2025 à 20:59

Pour ceux qui s'imagine que c'est la métropole qui va sauver les verdâtres ils risquent d’être déçus ...

La schizophrénie de la pelleteuse comme l’absence de concertation allié a la volonté de massacrer le réseau TCL a concerné l'ensemble de l'agglo.
La ZFE a plus touché le prolo en diesel en banlieue que certain l'imagine.

Signaler Répondre
avatar
ben voyons le 17/10/2025 à 20:43
Bonne appréciation des intervenants a écrit le 17/10/2025 à 17h20

Aulas a pris une sacrée avance sur ses concurrents. La course est encore longue mais il va être difficile pour Doucet de revenir dans le match.

Il est quasiment hors course

Open bar pour les journaleux de LYON MAG - ça vole bas les "zinvesigations" de ce pseudo journal numérique ! et il reçoit une subvention de combien pour dire toutes ces bétises d'intox ?

Signaler Répondre
avatar
gab le 17/10/2025 à 18:55
Bianca a écrit le 17/10/2025 à 18h00

Ça s'agite tellement depuis le sondage que ça en devient comique. Exemple : le Lungenstrass sans paillettes lâche du lest sur la ZTL en autorisant la traversée nord sud de la rue de Brest.....c'est pathétique ce concours de démagogie.

Sans importance c'est la METROPOLE " BB » qui décide, et ne pas oublier qu’il préside le SYTRAL et que c'est lui qui décide, de la gratuite ou non des transport un commun.
Le Maire de Lyon n'a pas son mot à dire.

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 17/10/2025 à 18:33
Cours, Forrest, cours a écrit le 17/10/2025 à 17h52

Ne t'inquiète pas pour Doucet en ce qui concerne la course, sa pointure de pied est du 52.

Il pourra donc repartir plus vite à PARIS,!! 🤣🚶🚶🚶

Signaler Répondre
avatar
Bianca le 17/10/2025 à 18:00

Ça s'agite tellement depuis le sondage que ça en devient comique. Exemple : le Lungenstrass sans paillettes lâche du lest sur la ZTL en autorisant la traversée nord sud de la rue de Brest.....c'est pathétique ce concours de démagogie.

Signaler Répondre
avatar
Cours, Forrest, cours le 17/10/2025 à 17:52
Cours, Forrest, cours a écrit le 17/10/2025 à 17h38

Sondage : Jean-Michel Aulas peut-il remporter Lyon dès le 1er tour ?
Aucun souci, et en ce qui concerne son premier adjoint, John Textor.

Ne t'inquiète pas pour Doucet en ce qui concerne la course, sa pointure de pied est du 52.

Signaler Répondre
avatar
Cours, Forrest, cours le 17/10/2025 à 17:38

Sondage : Jean-Michel Aulas peut-il remporter Lyon dès le 1er tour ?
Aucun souci, et en ce qui concerne son premier adjoint, John Textor.

Signaler Répondre
avatar
Bonne appréciation des intervenants le 17/10/2025 à 17:20

Aulas a pris une sacrée avance sur ses concurrents. La course est encore longue mais il va être difficile pour Doucet de revenir dans le match.

Il est quasiment hors course

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.