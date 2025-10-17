Lyon Politiques : Aulas, Doucet et la Métropole face au 1er sondage - 17/10/25

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli et le politologue Romain Blachier interviennent sur les sujets suivants :
- Sondage : Jean-Michel Aulas peut-il remporter Lyon dès le 1er tour ?
- Sondage : Grégory Doucet doit-il renoncer à se présenter ?
- Sondage : le RN, arbitre du 3e tour entre Bruno Bernard et Véronique Sarselli ?
00:00 Introduction/Sommaire
00:40 David Kimelfeld
09:38 Stratégie de Jean-Michel Aulas
23:13 Législatives anticipées
Tout sauf les Écolos et affidés qui nous ont gavés à outrance depuis le début de leurs mandats.Signaler Répondre
ils ne sont pas contre les pistes cyclables OUI, par contre ils sont contre l’OVERDOSE de pistes cyclables !Signaler Répondre
Depuis plus de 4 ans, je répète que le costume de Maire de Lyon est bien trop grand pour Greg!Signaler Répondre
Eh bien, aujourd’hui on y est!
Et son équipe, pas un pour rattraper l’autre.
Pathétique !
Vous n'avez visiblement pas écouté cette émission, de qualité, pondérée et argumentée.Signaler Répondre
Je voterai (sans grande originalité) pour le candidat le mieux placé dans les sondages pour éliminer les escrolos.Signaler Répondre
Dommage que NPG ait laissé passer son tour. Et je la vois mal revenir dans la course alors qu'elle est inconnue et en dessous des 5%. Il va falloir qu'elle se trouve un vrai boulot au printemps !
Quand l'évidence montre que Doucet n'a pas le niveau pour un second mandat, vous accusez l'univers entier, mais jamais votre poulain ?Signaler Répondre
Doucet est complètement plombé pas ses affaires judiciaires et son style cassant et distant. Il va entraîner toute la gauche dans sa défaite.Signaler Répondre
Doucet n'incarne pas la lyonnitude, et cherche à convaincre bien plus qu'il n'écoute.Signaler Répondre
Les lyonnais ne sont pas forcément contre les pistes cyclables, par contre ils n'en peuvent plus de la méthode verte qui consiste à faire des travaux partout par pure idéologie.
Pour ceux qui s'imagine que c'est la métropole qui va sauver les verdâtres ils risquent d’être déçus ...Signaler Répondre
La schizophrénie de la pelleteuse comme l’absence de concertation allié a la volonté de massacrer le réseau TCL a concerné l'ensemble de l'agglo.
La ZFE a plus touché le prolo en diesel en banlieue que certain l'imagine.
Open bar pour les journaleux de LYON MAG - ça vole bas les "zinvesigations" de ce pseudo journal numérique ! et il reçoit une subvention de combien pour dire toutes ces bétises d'intox ?Signaler Répondre
Sans importance c'est la METROPOLE " BB » qui décide, et ne pas oublier qu’il préside le SYTRAL et que c'est lui qui décide, de la gratuite ou non des transport un commun.Signaler Répondre
Le Maire de Lyon n'a pas son mot à dire.
Il pourra donc repartir plus vite à PARIS,!! 🤣🚶🚶🚶Signaler Répondre
Ça s'agite tellement depuis le sondage que ça en devient comique. Exemple : le Lungenstrass sans paillettes lâche du lest sur la ZTL en autorisant la traversée nord sud de la rue de Brest.....c'est pathétique ce concours de démagogie.Signaler Répondre
Ne t'inquiète pas pour Doucet en ce qui concerne la course, sa pointure de pied est du 52.Signaler Répondre
Sondage : Jean-Michel Aulas peut-il remporter Lyon dès le 1er tour ?Signaler Répondre
Aucun souci, et en ce qui concerne son premier adjoint, John Textor.
Aulas a pris une sacrée avance sur ses concurrents. La course est encore longue mais il va être difficile pour Doucet de revenir dans le match.Signaler Répondre
Il est quasiment hors course