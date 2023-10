Euronews : la majorité des salariés approuvent la motion de défiance à Lyon

Réunis en intersyndicale ce mercredi, les élus de la chaîne européenne basée à Lyon dans le quartier Confluence ont fait part des résultats de la motion de défiance vis-à-vis de leur direction et des actionnaires majoritaires, à savoir Alpac Capital (fonds d’investissement basé au Portugal, détenu par Luis Santos et Pedro Vargas David) propriétaire de la chaîne depuis décembre 2021.

L'IA dans le viseurs des salariés

Selon Le Progrès, sur 60 % des salariés qui se sont exprimés, 85 % approuvent la motion.

Les salariés d’Euronews dénoncent un plan de réorganisation, et craignent pour l’indépendance éditoriale de la rédaction. Ce plan social prévoit 197 licenciements sur 349 salariés.

Les syndicats pointent du doigt des risques de dérives déontologiques, un manque de clarté entre les contenus rédactionnels et les articles sponsorisés, mas aussi le recours non encadré à l’intelligence artificielle dans les traductions : "À une époque où les citoyens doutent des médias, il est urgent de réfléchir à l’usage et l’encadrement des outils de l’IA dans la rédaction", alertent les journalistes unis dans des propos rapportés par le quotidien.