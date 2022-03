Un député du Rhône en visite à l’Ouest de l’Ukraine pour “évaluer les besoins des populations”

Afin d’appréhender in situ le travail des ONG et des bénévoles présents en Ukraine, comme les Lyonnais Triangle Génération Humanitaire qui propose un appui psychosocial aux réfugiés et populations locales, le député du Rhône Hubert Julien-Laferrière s’est rendu à l’Ouest de l’Ukraine. Ce dernier souhaitait également évaluer les besoins des populations.

L’élu a rejoint Lviv ce jeudi, une ville située à environ 70km de la frontière polonaise. Ils sont plus de 500 000 à avoir rejoint la région Lviv pour tenter de fuir le pays. Le député (Génération Ecologie) du Rhône devrait retourner à la frontière polo-ukrainienne ce samedi, près de Mydeka.

Hubert Julien-Laferrière est aussi allé à la rencontre du gouvernement régional incarné par Roman Shepelyak, directeur du département de l’aide humanitaire et de la coopération internationale. C’était par ailleurs la première fois qu’un parlementaire français se rendait à Lviv depuis le début des attaques russes.