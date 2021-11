Visite de Jean Castex dans un lycée de Vénissieux : la CGT dénonce un manque de moyens

Si la venue du premier ministre doit mettre en valeur les cités éducatives, le syndicat entend montrer "la triste réalité du service public d'éducation". Selon la CGT, les effectifs en classe explosent et certains postes ne sont pas assurés : "Depuis deux mois, les élèves du lycée professionnel Seguin n'ont toujours pas de prof de maintenance soit 18h de cours en moins par semaine".

Le syndicat affirme que "les fonds attribués à chaque cité éducative sont dérisoires au regard des besoins, notamment en termes de personnels et de formation".

Dans un communiqué, la CGT Educ'action du Rhône réclame "le maintien et l'élargissement aux lycées des dispositifs d'éducation prioritaire REP/REP+" mais aussi une limitation des effectifs, un renforcement des moyens vie scolaire et médicaux sociaux et le pourvoi sans délai de l'ensemble des postes.