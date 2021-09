" Que vient faire Jean Castex ce lundi à Lyon ? "......

Jean Castex viendra clôturer le Conseil National de l'Industrie et visiter le Salon Global Industrie, qui se déroule à Eurexpo. Le chef du gouvernement ira à la rencontre des exposants, un an après le lancement du plan France Relance.

D'un montant de 100 milliards d'euros, ce plan a pour objectif de "bâtir une France plus écologique, plus compétitive et plus solidaire", rappelle Matignon.

"Un an après son lancement, près de la moitié du plan est déjà engagée et ses mesures bénéficient déjà concrètement à des millions de français, qu’ils soient particuliers ou professionnels. L’objectif du Gouvernement est d’accélérer encore davantage et de déployer 70 milliards d’euros d’ici la fin de l’année 2021", expliquent les services de l'Etat.

Jean Castex sera accompagnée d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée chargée de l'Industrie, qui inaugurera le salon Global Industrie 2021, puis ouvrira la réunion plénière du Conseil national de l’industrie.