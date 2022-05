Les HCL partenaires du développement d'un vaccin thérapeutique contre le cancer de l'ovaire

La première étape de cet accord, conclu avec BioVaxys, consiste à fournir des échantillons des tumeurs de patientes atteintes d'un cancer avancé de l'ovaire. "Cette collaboration se poursuivra par la mise en oeuvre d’un essai clinique de phase I du vaccin BVX-0918 aux HCL début 2023", est-il précisé dans un communiqué.

"Nous sommes très heureux de nous associer à BioVaxys pour contribuer au développement de stratégies thérapeutiques innovantes pour nos patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire. La certification conjointe des services de chirurgie gynécologique oncologique et de chirurgie digestive à Lyon Sud par la Société Européenne d'Oncologie Gynécologique pour la chirurgie du cancer de l'ovaire témoigne de l’expertise reconnue de notre institution dans la prise en charge des cancers gynécologique et d’une forte implication en recherche", a réagi Pierre-Adrien Bolze, chef de service adjoint de chirurgie gynécologique et oncologique, obstétrique de l’hôpital Lyon Sud.