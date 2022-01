Covid-19 à Lyon : le Groupama Stadium bientôt limité à 32 000 spectateurs ?

Mais c'est d'abord le Sénat qui a adopté un amendement ce mardi. Les parlementaires ont en effet décidé de faire évoluer la limite du nombre de supporters dans un stade instaurée pour lutter contre la 5e vague du Covid.

Désormais, en plus des 5000 places autorisées depuis le 3 janvier, les clubs pourront ouvrir 50% des places restantes. Pour l'Olympique Lyonnais et le Groupama Stadium, cela devrait pouvoir porter le nombre maximum de spectateurs à un peu plus de 32 000 sur les 59 000 disponibles.

Une jauge proportionnelle qui viendrait donc contredire la mesure gouvernementale primaire, jugée par beaucoup incohérente.

Les clubs devront cependant attendre avant de célébrer la nouvelle. Le texte, adopté par des sénateurs majoritairement de droite, doit désormais être examiné par des députés en majorité inscrits dans le parti présidentiel et gouvernemental.

Les fans de l'OL attendent désormais de savoir si l'Assemblée se prononcera avant la tenue du derby face à l'AS Saint-Etienne dimanche prochain.