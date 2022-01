Attaque ratée d'un fourgon blindé : procès renvoyé pour les huit individus jugés à Lyon

Les débats s'étaient ouverts ce lundi devant la cour d'Assises du Rhône. Mais deux des huit accusés ont été testés positifs au Covid ce mardi matin.

Il a donc été décidé de renvoyer le procès au mois de juin.

Huit individus sont poursuivis pour avoir tenté de braquer un fourgon blindé à St Chamond. Les faits s'étaient déroulés le 25 septembre 2017. Ce commando lourdement armé avait bloqué un fourgon de la société Prosegur, alors que les employés devaient livrer de l’argent dans une agence de la Caisse d’Epargne. Un guet-apens qui avait été mal préparé, puisque les convoyeurs de fonds avaient réussi à prendre la fuite en percutant l’un des véhicules des suspects encagoulés. Pour tenter de repartir avec un butin, les malfaiteurs avaient tiré de nombreux coups de Kalachnikovs, une balle avait même terminé sa course dans la façade d’un immeuble, sans incidence dans la fuite des convoyeurs qui avaient finalement trouvé refuge dans le commissariat de la commune. Le commando avait ensuite rapidement été identifié et interpellé quatre mois plus tard.