Une piste pour mieux détecter certains patients à risque du Covid-19

Mais cela devrait permettre de mieux identifier les sujets contagieux et ceux à risque de développer une forme grave après leur infection par le SARS-CoV-2.

Pour ce faire l’équipe qui a travaillé sur cette question a utilisé une version ultra moderne des fameux test PCR qui permet de montrer à la fois la présence du virus dans le nez de la personne infectée et en même temps la présence de protéines très utiles au corps humain pour se défendre contre le virus : les interférons de type I. Un défaut de production de ces protéines est retrouvé chez une personne sur 5 admise en réanimation..

Dépourvus de ces protéines, acteurs majeurs de la réponse immunitaire innée, les patients se trouvent souvent en situation difficile pour lutter contre les attaques du virus puisque l’interferon I est responsable de leur élimination. On sait maintenant que la présence d’auto anticorps venant inhiber l’action de cette protéine est notamment responsable de ce défaut de réponse en IFN-I.

C’est un partenariat avec bioMerieux (qui est entrain de développer ces test PCR multiplex pas encore vendus sur le marché) qui a permis cette étude en estimant la quantité de virus et la réponse Interféron à partir du même écouvillon que celui servant au diagnostic par PCR.

Ainsi il est possible de détecter les sujets infectés par le sars cov 2 qui présentent un défaut d’interféron et qui sont donc à risque de développer une forme grave de covid-19 et ainsi d’améliorer leur prise en charge.

"Il nous reste encore beaucoup de travail à faire avant une large utilisation de ce test" reconnait Sophie Trouillet-Assant, mais la voie est prometteuse.

@lemediapol