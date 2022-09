Explosion de la délinquance dans les TCL à Lyon ? Les écologistes critiquent le rapport du ministère de l’Intérieur

Publié par le ministère de l’Intérieur, il révèle les chiffres de la délinquance dans les transports en commun en France en 2021. On apprend alors que Lyon est la 2e ville la plus touchée par les vols et les violences commis dans les bus, métros, trains, etc.

Et que les pourcentages de hausse s’envolent : +45% de victimes lyonnaises de vols ou violences dans les TCL l’an dernier, par rapport à 2020. Soit 9655 victimes. Et même +53% à Villeurbanne (11e dans le classement national), soit 1077 victimes.

Le ministère de l’Intérieur précisait également que 40% des agresseurs ou voleurs interpellés à Lyon étaient étrangers. Et que 36% des interpellés étaient des mineurs.

Le podium national en 2021 : Paris (52 204 victimes), Lyon (9655) et Marseille (3169).

Sauf que ces chiffres n’ont pas été bien accueillis par les écologistes lyonnais. Forcément, depuis quelques mois, tout ce qui vient de Gérald Darmanin et de la place Beauvau occasionne, parfois à juste titre, de la méfiance chez Grégory Doucet, Bruno Bernard et consorts.

Et ça n’a pas loupé avec ce rapport qui est effectivement biaisé dans son analyse puisqu’il compare 2021 à 2020 dans les transports. Or, 2020 fut, outre les deux confinements, une année terrible pour les transports en commun que beaucoup de Français ont fui pour éviter les attroupements et les risques de contamination au Covid-19.

"Comparer des % entre 2020 et 2021 est absolument inopportun si on veut parler de ce sujet", s’est ainsi emporté le président de la Métropole de Lyon sur Twitter. Son vice-président Bertrand Artigny dénonçait une "grossière opération de désinformation de BFM-Lyon" tandis que le sénateur Thomas Dossus évoquait une "grosse manip du ministère de l'intérieur".

En comparant avec l’année 2019 plutôt que 2020, on voit alors que 2021 a connu une hausse de 9% de la délinquance sur le réseau TCL.

Quid alors de 2022 ? Cet été, la préfecture du Rhône évoquait une baisse importante de l’ordre de 22% des vols et violences sur les cinq premiers mois de l’année. Les services de l'Etat rejettent les accusations de manipulation politique avec ce rapport annuel qui mesure l'évolution de la délinquance.