Report de travaux : les Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon évoquent "une première victoire"

Le collectif des Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon annoncent ainsi "une première victoire qui démontre l'importance de nous mobiliser contre ces aménagements dévastateurs".

"Après avoir cherché à minimiser l’opposition à tous les projets d’aménagements en cours, qu’il avait qualifié de 'caricaturale', le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, vient semble-t-il de se rendre compte qu’il avait eu la 'folie des grandeurs' pour transformer la ville et toute la Métropole à un rythme insensé et dans des dimensions déraisonnables", poursuit le collectif.

Pour ces habitants et commerçants, l'annonce de Bruno Bernard répond à un agenda politique : "Nous ne sommes pas dupes, si le Président de la Métropole fait mine de faire un pas de côté, c’est d’abord parce qu’il constate l’ampleur des dégâts et qu’il mesure qu’ils sont peut-être bien allés trop loin. A 15 mois des prochaines élections, il y a peut-être un début d’explication à cette prise de conscience. Nous n’allons pas baisser les bras et laisser notre ville et notre Métropole à l’abandon, ni détruire la qualité de vie lyonnaise que nous aimons tous."

Pour rappel, les Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon réclament l'abandon total du projet Presqu'île à Vivre qui doit exclure la voiture du centre-ville via sa ZTL, ainsi que la suspension immédiate de tous les travaux sur le point de commencer à Lyon.